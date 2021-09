Loki: i fratelli Russo "spiegano" perché le Gemme dell'Infinito sono inutili nello show

Lo show Disney+ Loki ha suscitato alcune polemiche a causa delle Gemme dell'Infinito, che il protagonista trova alla TVA, ma che non utilizza in alcun modo; ecco l'esilarante spiegazione dei fratelli Russo.

Loki, la serie tv uscita quest'estate su Disney+, ha suscitato alcune polemiche perché le Gemme dell'Infinito rinvenute dal personaggio di Tom Hiddleston si sono dimostrate praticamente inutili ai fini della trama. Adesso i fratelli Russo hanno finalmente motivato il perché di questa scelta con un video esilarante.

I registi di Avengers: Endgame hanno realizzato un'intera saga basata sulle Gemme dell'Infinito, con Thanos che ha ottenuto il potere una volta raccolte tutte le gemme per poi essere sconfitto dal tean di supereroi. In Loki il protagonista, interpretato da Tom Hiddleston, trova le Gemme alla TVA, ma capisce che nessuno le utilizza e sono semplicemente fermacarte. I Fratelli Russo hanno risposto a queste critiche con un Tik Tok divertente e ironico, in un video dove indossano il Guanto dell'Infinito e bevono da una tazza ispirata alle Gemme.

Una risposta ironica rivolta a tutti coloro che hanno insinuato che le Gemme dell'Infinito siano in realtà delle pietre inutili. Sicuramente mai dire mai, visto che la seconda stagione di Loki è stata annunciata e arriverà nel prossimo futuro. Magari nei nuovi episodi le Gemme avranno un ruolo più centrale e potranno portare a qualche risvolto interessante. Staremo a vedere.