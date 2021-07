Loki, ecco in che modo Zodiac ha influenzato la serie di Disney+

Siamo ormai giunti al season finale di Loki, la serie tv di Disney+ dedicata al Dio dell'Inganno, e nelle scorse settimane abbiamo potuto assistere a diverse influenze e citazioni illustri all'interno dello show Marvel. Ma come si inserisce tra queste il film del 2007 diretto da David Fincher, Zodiac? Lo racconta la direttrice della fotografia di Loki, Autumn Durald Arkapaw.

Jake Gyllenhaal indaga sugli omicidi del serial killer Zodiac

Arkapaw - che come ricorda IndieWire potrebbe essere la DP che sostituirà Rachel Morrison per Black Panther: Wakanda Forever - ha infatti raccontato in una recente intervista come si è unita al team creativo-produttivo della serie Marvel, e da dove provengono le varie influenze estetiche dello show.

A quanto pare, è stata la regista Kate Herron a presentarsi al suo primo colloquio con un look book, quando normalmente è il DP che arriva all'incontro con una bozza della sua visione per il progetto.

In questo caso, tuttavia, pare che la produzione avesse già le idee piuttosto chiare, almeno in quanto a vibe e atmosfere: Blade Runner, Brazil e... Zodiac. Quest'ultimo, infatti, avrebbe ispirato maggiormente il look della TVA.

"Quando mi ha mostrato tutte queste fonti d'ispirazione durante il nostro incontro non ho potuto fare a meno di sorridere, perché era proprio ciò a cui stavo pensando, e ovviamente eravamo della stessa opinione e condividevamo gli stessi gusti".

E a voi quali altri grandi prodotti d'intrattenimento ha ricordato Loki?

L'ultimo episodio della serie Marvel con Tom Hiddleston sarà disponibile da mercoledì 14 luglio su Disney+.