Loki e quella battuta sui vampiri nel quarto episodio: "Chiedete a Kevin Feige"

Sappiamo già che Loki aprirà le porte a grandi cambiamenti nel Marvel Cinematic Universe, o per lo meno, sarà portatore di tante novità a livello di world-building e un ottimo trampolino per l'introduzione di personaggi e possibili storyline. Ma è a questo che è servita quella particolare battuta di Mobius? Risponde Kate Herron.

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una scena della serie

Nel quarto episodio di Loki, The Nexus Event, Mobius (Owen Wilson) fa infatti riferimento ad alcune creature con cui la TVA si è trovata ad avere a che fare precedentemente agli eventi a cui stiamo assistendo, menzionando casualmente specie già viste, e altre che starebbero per arrivare... "Abbiamo portato qui Kree, Titani, Vampiri... Perché sono i due semidei orfani a dare così tanti problemi?".

Con i Kree, ormai, abbiamo abbastanza familiarità, e un Titano su tutti lo abbiamo già incontrato... Ma i vampiri? È questo il modo in cui è stato canonicamente introdotto Blade nel MCU? E per cosa potrebbe aver avuto a che fare con la TVA?

Wesley Snipes con N'Bushe Wright in una scena del film 'Blade'

"Direi che dovreste chiedere a Kevin Feige..." ha commentato Kate Herron ai microfoni di CinemaBlend quando il sito ha cercato di indagare al riguardo "È qualcosa che ha sicuramente a che vedere con la Marvel". Vorrà forse dire che sono stati gli Studios a richiedere specificamente questa battuta proprio per preparare il pubblico all'entrata in scena di Blade? O sono stati gli sceneggiatori di Loki a volerla inserire (con il benestare dei piani alti)?

Con Marvel tutto è possibile, ma di certo questa, come tante altre battuta, non sembra messa lì a caso. Quanto ci vorrà però prima di vedere Mahershala Ali e i personaggi legati alla sua storia sullo schermo, rimane ancora qualcosa da scoprire in seguito.