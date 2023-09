Loki 2: svelata la durata della premiere, il cast non parteciperà al tour promozionale

Ecco quanto durerà la prima puntata della seconda stagione di Loki, in arrivo il 6 ottobre su Disney+.

Mancano poche settimane al ritorno del Dio dell'Inganno su Disney+ e nel mentre arrivano nuove indiscrezioni sulla durata della prima puntata dell'attesissima stagione 2 di Loki. La premiere durerà ben 45 minuti, di cui 6 saranno della scena post-credits. I Marvel Studios dovranno però fronteggiare il problema inerente la promozione della serie dal momento che nessuno del cast potrò esserne partecipe.

Lo sciopero SAG-AFTRA è ancora in corso, non accenna a fermarsi e Tom Hiddleston è un grande componente del gruppo. Molto probabile, dunque, che la promozione della nuova stagione verrà affidata soltanto a Kevin Wright, uno dei produttori esecutivi dello show.

Loki 2: lo strano incontro tra Sylvie e Loki al McDonald's in una nuova clip dello show

La seconda stagione riprenderà esattamente dal finale shock della prima quando Loki si è ritrovato in una versione alterata della Time Variance Authority (TVA), ora apparentemente controllata da una variante di Kang il Conquistatore.

Loki 2, Jonathan Majors comparirà in almeno metà degli episodi

In attesa di conoscere i risvolti delle vicende giudiziarie di cui Jonathan Majors è stato protagonista, è emersa in rete un'indiscrezione secondo cui il suo personaggio, Kang il Conquistatore, comparirà in almeno metà degli episodi della stagione 2.

I Marvel Studios hanno costruito il futuro dell'MCU sul suo villain, ma tutto potrebbe cambiare se il tribunale dovesse ritenere l'attore colpevole di violenza domestica e aggressione.

Loki 2 debutterà su Diseny+ il 6 ottobre.