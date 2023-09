Loki 2: Jonathan Majors comparirà in almeno la metà degli episodi

In attesa di conoscere i risvolti giudiziari del processo a Jonathan Majors, che dovrà presentarsi nuovamente in tribunale il 15 settembre per difendersi dalle accuse di aggressione e violenza domestica, emergono nuovi dettagli sulla presenza del suo personaggio, Kang il Conquistatore, all'interno della stagione 2 di Loki. A quanto pare si tratta di una presenza importante, come riportato da The Hollywood Reporter.

"Jonathan Majors comparirà in almeno la metà degli episodi della nuova stagione. E la Marvel non ha nascosto la sua presenza nel marketing della serie" si legge sul sito. Majors è stato arrestato a Manhattan il 25 marzo dopo le accuse dell'ex compagna Grace Jabbari, portata in ospedale con evidenti lesioni alla testa e al collo.

Loki 2: lo strano incontro tra Sylvie e Loki al McDonald's in una nuova clip dello show

L'attore si è sempre dichiarato innocente e l'accusa di strangolamento è stata dismessa, ma nel frattempo è stato scaricato dalla sua agenzia di management e dal suo ufficio stampa, oltre ad aver perso accordi commerciali e parti i numerosi film.

Loki 2, dove eravamo rimasti

La seconda stagione riprenderà esattamente dal finale shock della prima quando Loki si è ritrovato in una versione alterata della Time Variance Authority (TVA), ora apparentemente controllata da una variante di Kang il Conquistatore.

Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki si trova a dover navigare in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Loki 2 debutterà su Diseny+ il 6 ottobre.