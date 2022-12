Loki 2, The Secret Invasion e Ahsoka tra i titoli presenti nel trailer di anteprima del 2023 di Disney+

Sono mesi che i fan Marvel fanno delle ipotesi sulla stagione 2 di Loki e sulle sue potenzialità e adesso i più attenti avranno qualcosina in più su cui riflettere grazie al trailer di anteprima del 2023 di Disney+. Nel video il noto villain si mostra per pochissimi secondi, ma il montaggio regala anche delle brevi scene di altri show come Secret Invasion, Ahsoka e Win Or Lose.

Nel trailer possiamo scorgere distintamente due scene con Loki (Tom Hiddleston): un primo piano abbastanza comico, e una sequenza in cui lo troviamo affiancato dal personaggio di Owen Wilson e due cloni. "Un po' sopra le righe, non trovi?", dice Mobius.

Per adesso non sappiamo ancora nulla riguardo alla seconda stagione di Loki, e la sua trama resta avvolta nel mistero. L'unico accenno minimo ce lo ha dato Hiddleston stesso durante il D23 della Disney, quando ha detto: "La seconda stagione riprende da dove si era interrotta la prima. Loki è tornato nella TVA e Mobius sembra non sapere chi sia".

A seguito del grande successo riscosso con il pubblico, la serie è stata rinnovata immediatamente per una seconda stagione. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, l'ha più volte definita la più vista su Disney+.

Nel trailer si sono mostrati anche Ahsoka, Peter Pan e Wendy e tanti altri prodotti.