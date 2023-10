Loki 2 e quel rimando di Ke Huy Quan al personaggio di Data ne I Goonies

Nel corso di una nuova intervista, la costumista della serie Loki, che da domani tornerà su Disney+ con la Stagione 2, ha svelato un rimando non troppo nascosto di Ke Huy Quan al personaggio di Data de I Goonies.

Christine Wada ha rivelato, infatti, che il costume di O.B. ha alcuni evidenti rimandi a Data.

"È un po' come se desse vita a una tuta", ha detto Wada quando le è stato chiesto del suo lavoro con l'attore Premio Oscar per Everything. "Ed è stato davvero divertente perché durante le fasi iniziali ha parlato, beh, di toppe perché Data aveva delle toppe nei suoi vestiti e lui ha detto: 'Che ne dici delle toppe? Sarebbe divertente'. Ed è stato davvero così, dopodiché è diventato subito OB. E ha aggiunto così tanto al personaggio; potresti anche metterlo dentro un sacchetto di carta e lui lo animerebbe".

Wada ha proseguito: "È molto dolce, ma è anche molto dedito, fa i suoi compiti e discute davvero se sia il caso di dare un'impronta un po' più vintage a questo progetto. Insomma, abbiamo sempre voluto che sembrassero gli anni '30 o '40, quindi [il suo costume] è stato ricavato da una tuta vintage di quell'epoca".

La seconda stagione di Loki debutterà su Disney+ domani 6 ottobre.