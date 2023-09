Loki: la descrizione delle scene alla D23, ecco cosa accade nella Stagione 2 dopo il cliffhanger

Questo fine settimana si è svolto il Destination D23 e il produttore esecutivo di Loki Kevin Wright è salito sul palco per mostrare un'anteprima dell'attesissima seconda stagione dello show.

Ecco una sintesi del filmato, che riprende proprio da dove si era interrotto il cliffhanger della prima stagione di Loki. Nel frattempo, potete dare un'occhiata alla prima clip di Loki 2.

"Loki (Tom Hiddleston) è tornato alla TVA e sembra che una variante di Kang (Jonathan Majors) abbia ora il controllo, con una statua del supercriminale che domina lo skyline. Mobius (Owen Wilson) e le guardie lo inseguono per i corridoi, mentre l'amico di Loki non sa più chi sia. Per sfuggire alla cattura, Loki si tuffa da una finestra e atterra nel cassone di un camioncino giallo. L'autista è così spaventato che colpisce accidentalmente la statua di Kang sulla guancia".

"Il camion si schianta contro il lato di un edificio e Loki cade in un ufficio dove anche Casey (Eugene Cordero) non lo riconosce. Chiama la sicurezza al citofono. Loki guarda il pavimento di marmo con intarsiati lo scudo e la spada della TVA. È stato danneggiato dal caos del momento. E poi succede qualcosa di strano. Loki si blocca", si legge.

Loki 2 ed Echo: Disney+ annuncia la data di uscita delle due serie

"Loki si trova esattamente nella stessa stanza, con Casey che lo fissa con aria interrogativa. Ma c'è qualcosa di diverso. Casey lo conosce, tanto per cominciare. Loki guarda il pavimento. Lo stemma è ancora danneggiato. Chiede a Casey quando è successo. Casey non riesce a ricordare un momento in cui il danno non c'era. Loki crede di essere solo nel passato. Chiede a Casey di prendere Mobius e poi si blocca di nuovo".

La seconda stagione di Loki debutterà su Disney+ il 6 ottobre prossimo.