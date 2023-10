Loki: le prime reazioni della critica alla stagione 2

In attesa dell'arrivo del primo episodio della seconda stagione di Loki su Disney+ il 5 ottobre, ecco le prime reazioni della critica americana.

La seconda stagione di Loki dei Marvel Studios sarà disponibile su Disney+ a partire dal 5 ottobre. Nel frattempo sono apparse sui social media le prime reazioni della critica alla visione in anteprima di quattro dei sei episodi che compongono la nuova stagione.

Lo show riprenderà esattamente da dove si era interrotto nel finale della prima stagione, con il Dio dell'inganno che cerca disperatamente di avvertire un Mobius proveniente da una linea temporale completamente diversa dell'imminente arrivo delle varianti molto più pericolose di Colui che rimane.

Senza rivelare troppo, la storia non seguirà l'iter che ci saremmo aspettati, con le conseguenze dell'omicidio della variante Kang da parte di Sylvie che passano in secondo piano (almeno inizialmente) rispetto a un problema più urgente per Loki e la TVA.

Le prime reazioni della critica sono positive

Nonostante qualche malumore e delusione, la maggior parte delle reazioni della critica americana a Loki 2 sono state poiuttosto positive, con molti che hanno acclamato il ritorno di Loki come la migliore serie MCU Disney+ che abbiamo visto da molto tempo.

La seconda stagione di Loki "promette nuove emozioni poiché catapulta il famigerato Dio dell'inganno in una nuova serie di avventure con la TVA".

La serie vede protagonisti Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Justin Benson e Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani dirigeranno tutti e sei gli episodi.