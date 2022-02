Loki 2: Owen Wilson conferma il ritorno nella serie Marvel

I fan di Loki, la serie targata Marvel sul personaggio interpretato da Tom Hiddleston, saranno contenti della conferma del ritorno di Owen Wilson nel ruolo di Mobius anche nella seconda stagione dello show.

Lo stesso Owen Wilson ha confermato la notizia in una recente intervista video "Autocomplete" con WIRED, in cui ha rivelato il suo ritorno nella seconda stagione di Loki, insieme a Tom Hiddleston. Durante il video, infatti, l'attore ha risposto a una domanda che diceva: "Owen Wilson tornerà in Loki?" e lui ha risposto "Si sta per tornare in Loki"

Nella prima stagione di Loki, Owen Wilson ha interpretato il personaggio di Mobius M. Mobius, un felice componente produttivo della Time Variance Authority. Nel finale della prima stagione, abbiamo visto che Mobius non riconosce più Loki, poiché l'organizzazione strutturale dell'Autorithy è stata alterata grazie alle azioni di Sylvie.

Cosa succederà nella seconda stagione di Loki? Non sappiamo ancora nulla, quindi è ancora un mistero il futuro di Mobius, tornerà a ricordare? E come? Inoltre, ricordiamo c'è il fatto che gli agenti TVA sono in realtà varianti a cui è stato fatto il lavaggio del cervello: questo apre la possibilità che Mobius scopra chi fosse veramente prima che gli fosse cancellata la memoria e fosse costretto a lavorare per la TVA.

La data di uscita della seconda stagione di Loki non è stata ancora annunciata, ma si presume che la serie tornerà su Disney+ nel 2023.