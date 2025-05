Lois & Clarke, Dean Cain svela i problemi con Teri Hatcher: "A causa di piccolezze ci rallentava"

Dean Cain ha partecipato ad una puntata del podcast Inside of You e ha commentato le voci secondo le quali sarebbe complicato lavorare sul set con Teri Hatcher, con la quale recitò in Lois & Clarke.

I due recitarono da protagonisti nei panni di Lois Lane e Clark Kent nella serie tv andata in onda dal 1993 al 1997, e ha ammesso che in certi momenti non è stato affatto semplice.

I problemi di Dean Cain sul set con Teri Hatcher

"A volte è stata la cosa più bella del mondo" ha spiegato l'attore "altre volte molto più difficile. C'erano momenti in cui avevamo una chimica straordinaria. Altri in cui era la cosa più semplice del mondo. Io sono un tipo da squadra. Sono molto semplice. Colleghiamoci e facciamolo. Sono qui per finire il lavoro il più velocemente possibile".

Teri Hatcher in una scena di Desperate Housewives

Le cose spesso andavano diversamente sul set di Lois & Clark:"Sembrava che soltanto io volessi finire e tornare a casa. Sentivo che lei invece non era di quest'avviso. C'erano momenti in cui pensavo che non aveva voglia di tornare a casa perché era preoccupata per una piccolezza che non c'entrava nulla con quello che stavamo facendo. E questo ci rallentava di due ore e mezza. Non capivo".

L'importanza di Teri Hatcher in Lois & Clark e le voci sulle tensioni in Desperate Housewivese

Tuttavia, l'apporto della futura star di Desperate Housewives è stato fondamentale:"Portava avanti lo show. Io dovevo solo reagire a lei. Funzionava alla grande. Era un'accoppiata perfetta. Penso ancora, senza offesa per le altre interpreti di Lois Lane, che lei sia la miglior Lois Lane di sempre".

Cain ha aggiunto che sono ancora in contatto:"Siamo ancora molto amici. Non abbiamo avuto un grande litigio. Non è successo nulla del tipo: 'Non le parlo più'. Anche se c'è stato un periodo in cui lei non mi parlava. Ma io sono uno sportivo. Se ci sono problemi nella squadra di football, ci si confronta per poter continuare a giocare insieme".

Teri Hatcher insieme alle co-star di Desperate Housewives

Anche sul set di Desperate Housewives si vociferava di tensioni di Teri Hatcher con le co-star Eva Longoria, Felicity Huffman e Marcia Cross.