Dean Cain contro il Superman di James Gunn (ancora!): "Dev'essere per forza salvato ripetutamente?"

Negli ultimi anni, Dean Cain, star della serie Lois & Clark, è diventato una figura piuttosto controversa e dopo l'uscita nelle sale di Superman di James Gunn, Cain ha criticato il reboot definendolo troppo woke.

Nella sua ultima intervista rilasciata per Variety, Dean Cain ha cercato di commentare in maniera più articolata il film ma non ha risparmiato critiche per la rappresentazione del personaggio.

Le critiche di Dean Cain a Superman di James Gunn

"Vedere Krypto nel trailer mi ha fatto venire la pelle d'oca. Salva uno scoiattolo. Salva una bambina. Lo rispetto" ha esordito Cain, prima di entrare nel merito di altre critiche.

Superman e Krypto in una scena di Superman di James Gunn

"James Gunn e la sua decisione di far sembrare Ma e Pa Kent degli stupidi bifolchi. È una scelta. E Superman deve essere salvato, tipo, ripetutamente? In un film di queste dimensioni, ogni decisione è presa con attenzione. E [il co-responsabile di DC Studios] Peter Safran è un ragazzo di Princeton anche lui, un anno avanti a me, ma non mi ha mai assunto" ha concluso ironicamente Cain.

L'esperienza di Dean Cain nel ruolo di Superman in Lois & Clark

Dean Cain è tornato anche sulla sua esperienza nella sit-com Lois & Clark: "Un mio amico si gira verso di me e dice: 'Amico, per il resto della tua vita ti chiameranno Superman.' All'epoca non riuscivo a immaginarlo, ma mi ha cambiato la vita in modo pazzesco".

Nonostante il successo, il suo casting non fu particolarmente ben accolto: "Era il 1993 e ricordo un fan che disse che volevano Superman e non Sushi Man" a proposito delle critiche ricevute al momento del suo casting perché suo padre era giapponese-americano "Per l'amor di Dio, è un kryptoniano. Potrebbe anche essere verde. Che importa?".

Dean Cain recitò nel ruolo di Clark Kent/Superman nella sit-com Lois & Clark, al fianco della futura star di Desperate Housewives Teri Hatcher.