Lockwood & Co., nuovo trailer per la serie soprannaturale in arrivo su Netflix

C'è un po' di soprannaturale in questo Lockwood & Co., almeno stando al nuovo trailer della serie in arrivo su Netflix.

Se vi mancano, fantasmi, misteri e atmosfere soprannaturali non andate oltre: Lockwood & Co. potrebbe essere quello che cercate. Per accertarvene, però, date un'occhiata al nuovo trailer della serie prodotta da Netflix e prossimamente in arrivo sui vostri teleschermi.

Dal 27 gennaio gli abbonati Netflix potranno fare il binge-watching di un nuovo titolo, Lockwood & Co., adattamento dell'omonima serie di romanzi scritti da Jonathan Stroud ed editi in Italia da Salani.

"A Londra, dove i più talentuosi cacciatori di fantasmi adolescenti si avventurano ogni notte per combattere pericolosi spiriti, tra le tante agenzie guidate da adulti, una si erge solitaria: di gestione indipendente da qualsiasi supervisione adulta o fine commerciale, una piccola startup ideata da due teenager e che ha da poco accolto una nuova arrivata (una ragazza estremamente talentuosa e dotata di potere psichici) è destinata a scoprire un mistero che cambierà il corso della storia. Quest'agenzia è la Lockwood & Co." si legge nella sinossi ufficiale fornita da Netflix e allegata al video del trailer.

Ideato da Joe Cornish, produttore nonché tra gli sceneggiatori e registi dello show, Lockwood & Co. vede tra i suoi protagonisti Ruby Stokes, Luke Treadaway, Paddy Holland, Cameron Chapman, Morven Christie, Ivanno Jeremiah e Ali Hadji-Heshmati.