Joe Cornish presenta la serie Netflix Lockwood & Co., "rivoluzionerà le storie di fantasmi"

Dopo il successo dell'action fantascientifico Attack The Block, Joe Cornish volge la sua attenzione sull'horror grazie a una nuova collaborazione con Netflix, che ha prodotto la serie Lockwood & Co., che si pone come obiettivo il rinnovamento delle storie di fantasmi.

Lockwood & Co.. nasce dall'monimaa serie di romanzi soprannaturali firmati da Jonathan Stroud. Come spiega Joe Cornish a Empire: "Un fantasma può farti sobbalzare o spaventare. Ma in termini di reale minaccia fisica, i film a volte fanno fatica". In Lockwood & Co., invece, il semplice tocco di un fantasma può ucciderti immediatamente, cambiando completamente la posta in gioco. "Improvvisamente, sei in un nuovo tipo di storia di fantasmi, in cui puoi armarti contro un fantasma e usare abilità, intelligenza e tattiche per superarlo in astuzia".

Il regista e sceneggiatore inglese ha firmato l'adattamento Netflix in otto parti dei libri incentrati sul personaggio di Lucy Carlyle, interpretata da Ruby Stokes, un'adolescente che si unisce allo studio legale junior del titolo, ed è ambientata in una società sconvolta da una serie di eventi ectoplasmatici.

"La rivoluzione digitale non è mai avvenuta", spiega Cornish, a proposito del mondo di Lockwood & Co.. "Non ci sono telefoni cellulari. Ci sono ancora giornali e riviste. Tutto è bloccato intorno alla metà degli anni '80 e tutto è ancora fisico". Sembra un'utopia! A parte la minaccia di morte istantanea in agguato dietro ogni angolo, ovviamente.