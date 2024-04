Dead Boy Detectives, i fan accusano Netflix dopo il trailer: è identica a uno show cancellato

La scorsa settimana, Netflix ha diffuso il trailer di Dead Boy Detectives, serie fantasy che costituisce uno spin-off per The Sandman, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare una somiglianza impressionante con un altro show del colosso cancellata dopo appena una stagione.

Molti hanno espresso il loro entusiasmo per la premessa spettrale dello show, il suo collegamento con The Sandman e l'uso del trailer di The Black Parade dei My Chemical Romance, ma i social sono stati inondati di commenti che hanno paragonato lo show a un'altra serie paranormale: Lockwood & Co.

Le somiglianze tra Dead Boy Detectives e Lockwood & Co.

Come Dead Boy Detectives, Lockwood & Co. è uno show di Netflix che ha come protagonisti i fantasmi e un trio di adolescenti. Ha debuttato nel gennaio 2023, ma è stata cancellata pochi mesi dopo a causa di un'audience insufficiente. Il fatto che Netflix stia promuovendo un nuovo show con un'impostazione simile solo un anno dopo ha suscitato l'ira del fandom di Lockwood & Co. conosciuto anche come LockNation, ma non si tratta solo di commenti di parte da parte di un gruppo infelice.

La sezione commenti del trailer di Dead Boy Detectives rivela molto sull'attuale reputazione di Netflix tra i fan del genere Young Adult e sulla capacità dello streamer di soddisfarli.

Entrambi gli show presentano un trio centrale composto da un ragazzo vestito in modo elegante, uno con abiti casual e una ragazza con poteri speciali che è la nuova arrivata nella squadra. Nel caso di Lockwood & Co. sono gli adolescenti a dare la caccia ai fantasmi, mentre i ragazzi di Dead Boy Detectives sono essi stessi fantasmi, ma entrambi i gruppi di personaggi indagano su casi irrisolti e combattono normali criminali, oltre a forze paranormali.

I protagonisti di Lockewood & Co. sono degli outsider, con Lockwood, George e Lucy che lottano sempre per mantenere a galla la loro piccola agenzia; Charles ed Edwin sono invece costantemente in fuga dalla Morte. Il nuovo trailer di Dead Boy Detectives lascia intendere che Charles, Edwin e Crystal sono come una famiglia, cosa che è molto importante nel trio di Lockwood & Co.

Simili anche nell'estetica

Molti spettatori hanno anche sottolineato la somiglianza estetica tra le due serie quando è stato diffuso il primo teaser di Dead Boy Detectives. Probabilmente non aiuta il fatto che quest'ultimo includa una scena in cui Edwin e Charles discutono se far entrare Crystal nell'agenzia, ma vengono interrotti da Crystal stessa, che dice di poter sentire tutto ciò che dicono. Lockwood & Co. include un momento quasi identico nel suo primo episodio, con George che fa commenti giudicanti durante il colloquio di Lucy e lei che risponde allo stesso modo.

Joe Cornish presenta la serie Netflix Lockwood & Co., "rivoluzionerà le storie di fantasmi"

Le notevoli somiglianze tra le due serie rendono anche le loro differenze più pronunciate agli occhi dei fan, ovvero il modo in cui Netflix le ha commercializzate. Come ha osservato LockNation, Lockwood & Co. ha ricevuto pochissima promozione rispetto a Dead Boy Detectives. La serie non è stata presentata agli eventi per i fan di Netflix, TUDUM e Geeked Week, e ha avuto un unico trailer rilasciato solo due settimane prima della première della serie. Mentre ha ricevuto maggiore visibilità nel Regno Unito, essendo una produzione britannica, gli spettatori di altri paesi non ne hanno sentito parlare altrettanto.

Alcuni fan della serie di libri hanno addirittura dichiarato di non aver saputo che sarebbe stata adattata fino al debutto della serie. Nonostante ciò, Lockwood & Co. è entrato nella Top 10 globale di Netflix, raggiungendo il primo posto alla seconda settimana. Secondo i dati di Netflix, è stato anche il quarto titolo più visto di Netflix UK nella prima metà del 2023. Purtroppo, questo non è bastato a salvarlo dalla cancellazione.