Lockwood & Co, su Netflix in streaming da oggi

Da oggi 27 gennaio gli abbonati Netflix potranno gustare in streaming la nuova serie Lockwood & Co, adattamento dell'omonima serie di romanzi scritti da Jonathan Stroud.

In un mondo infestato dai fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co., gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri.

Lockwood & Co.: Ruby Stokes in una scena

Questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia. Ideato da Joe Cornish, produttore nonché tra gli sceneggiatori e registi dello show, Lockwood & Co. vede tra i suoi protagonisti Ruby Stokes, Luke Treadaway, Paddy Holland, Cameron Chapman, Morven Christie, Ivanno Jeremiah e Ali Hadji-Heshmati.

Joe Cornish presenta la serie Netflix Lockwood & Co., "rivoluzionerà le storie di fantasmi"