Locarno 2023: a Stellan Skarsgård il Leopard Club Award

Sarà l'attore svedese Stellan Skarsgård, tra i volti più popolari del cinema contemporaneo, a ricevere il Leopard Club Award al 76esimo Locarno Film Festival 2023, in programma dal 2 al 12 agosto. La premiazione si svolgerà nella serata di venerdì 4 agosto in Piazza Grande. Sarà seguita, sabato 5 agosto, da una conversazione con il pubblico al Forum @Spazio Cinema, mentre il 3 agosto verrà proiettato Good evening, Mr. Wallenberg (1990) di Kjell Grede. Stellan Skarsgård e Gustaf Skarsgård (Vikings, Westworld e prossimamente Oppenheimer di Christopher Nolan), saranno a Locarno per presentare il film di cui sono protagonisti, What Remains, selezionato nel Fuori concorso, con il regista Ran Huang e la co-sceneggiatrice Megan Everett-Skarsgård.

Hope: Stellan Skarsgård durante una scena del film

Dal suo lavoro nel cinema europeo, lavorando con registi come Lars von Trier - assieme hanno girato 5 film, tra cui Le onde del destino (1996), che ha vinto il Premio della Giuria a Cannes - e Hans Petter Moland - con cui ha collaborato in altrettanti film - al suo lavoro da protagonista nei blockbuster hollywoodiani come la saga dei Pirati dei Caraibi (2006 - 2007), i film di Mamma Mia! (2008-2018), Thor (2011-2013) e Avengers (2012-2015) della Marvel, fino a Dune (2021) di Denis Villeneuve (la cui seconda parte uscirà in autunno), Stellan Skarsgård si è affermato come uno degli interpreti prediletti dal cinema contemporaneo, in grado di lasciare il suo segno inconfondibile, fatto di gusto e precisione formale. Attivo anche in televisione, nel 2019 ha vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista nella miniserie HBO Chernobyl. Di recente ha recitato in Andor (2022), lo spin off di successo di Star Wars di Tony Gilroy per Disney+, di cui ha da poco terminato le riprese della seconda stagione.

Il Locarno Film Festival gli conferirà il Leopard Club Award 2023, il premio che prende il nome dall'associazione ufficiale a sostegno del Festival.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha dichiarato: "Stellan Skarsgård appartiene alla tradizione degli attori europei che si sono distinti a cavallo fra cinema d'autore e Hollywood. Dotato di un potentissimo carisma scenico, ha saputo rendere indimenticabile ogni ruolo nel quale è apparso. Capace di reinventare la sua figura a seconda delle esigenze del regista e del copione, ha saputo iniettare la sua personalità in film estremamente diversi fra di loro. Figura centrale del cinema degli ultimi decenni, il Locarno Film Festival è orgoglioso di conferire il Leopard Club Award a un attore del valore assoluto e dalla filmografia importantissima come Stellan Skarsgård."

Il programma

Venerdì 4 agosto alle 14:30, al PalaCinema 1, Stellan Skarsgård e Gustaf Skarsgård presenteranno con il regista Ran Huang e la co-sceneggiatrice Megan Everett-Skarsgård il film What Remains, opera selezionata in Fuori concorso. Quella sera, gli verrà consegnato il Leopard Club Award durante una cerimonia nella cornice di Piazza Grande.

Sabato 5 agosto, Stellan Skarsgård incontrerà inoltre il pubblico al Forum @Spazio Cinema, per una conversazione in cui si ripercorrerà il suo percorso artistico.

Il 3 agosto, al Cinema GranRex, sarà infine proposto un titolo scelto personalmente dall'attore per rappresentare la sua carriera:

Good evening, Mr. Wallenberg di Kjell Grede - Svezia - 1990