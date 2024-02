Dune - Parte Due, Stellan Skarsgård su Austin Butler: 'Si è davvero divertito a interpretare il villain'

Stellan Skarsgård, rivela di aver riso quando ha visto per la prima volta Austin Butler nei panni del crudele e sadico Feyd-Rautha in Dune - Parte Due. "Ho riso così tanto perché era ovvio che gli piacesse davvero essere malvagio. Si è davvero divertito a interpretare il villain", ha detto Skarsgård a Variety alla première di Dune - Parte Due.

Il personaggio di Butler è il nipote più giovane ed erede del barone Vladimir Harkonnen di Skarsgård, apparso originariamente in Dune del 2021 di Denis Villeneuve. Butler ha studiato la performance vocale di Skarsgård nel primo capitolo per dare vita alla sua versione di Feyd-Rautha. "Era come sentire un'eco. Era molto, molto preciso", ha detto Skarsgård della voce di Butler nel film.

Dune: un'immagine di Stellan Skarsgård

Dune - Parte Due

Ambientato sul pianeta deserto Arrakis, Dune - Parte Due riprende la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet), che unisce le forze con i Fremen per dichiarare guerra alla Casata Harkonnen. Il secondo capitolo vede protagonisti Chalamet, Zendaya Coleman, Florence Pugh, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Léa Seydoux, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Souheila Yacoub, Javier Bardem, Christopher Walken e Skarsgård. Anche Anya Taylor-Joy, che ha partecipato alla première americana a New York City, apparirà nel sequel in un ruolo non rivelato.

Walken aveva già familiarità con il mondo di Dune prima di lavorare al sequel di Villeneuve, poiché aveva letto il romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert quando era giovane, e aveva visto l'adattamento cinematografico di David Lynch del 1984. "In un certo senso sono cresciuto con questo. Ma questa versione di Dune è qualcos'altro", ha detto Walken a Variety.

Butler ha anche ricordato di aver visto il film del 1984 da bambino, dicendo che il ritratto di Feyd-Rautha da parte di Sting era "straordinario". "Ma questo film era così diverso, e solo guardando la 'Prima Parte', sapevo che il tono di questo era totalmente differente. Quindi mi sono stato libero di sperimentare per trovare la mia versione", ha detto Butler.