Dune: Parte 2, Austin Butler svela che una scena molto discussa con Stellan Skarsgård è stata improvvisata

Austin Butler ha parlato del film Dune: Parte 2 svelando che una discussa scena con Stellan Skarsgård è stata improvvisata.

L'attore interpreta nel progetto diretto da Denis Villeneuve il ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen , nipote del barone Vladimir Harkonnen.

Un momento inaspettato

Rispondendo alle domande di Access Hollywood, Austin Butler ha parlato del bacio che Feyd-Rautha scambia con lo zio. La star di Elvis, uno dei nuovi arrivi nel cast di Dune - Parte Due, ha spiegato: "Il bacio con Stellan Skarsgård? Oh sì, è totalmente improvvisato. Lui è disposto a tutto. Stellan è il migliore... Si tratta sempre del modo in cui stai cercando di avere un effetto sugli altri".

Quella scena, secondo Austin, rappresenta inoltre la totale devozione nei confronti del barone Harkonnen che ha il suo personaggio.

Dune - Parte Due: Austin Butler in un primo piano

Un approccio molto particolare al ruolo

Il giovane attore ha poi ribadito che non si è totalmente immerso nel personaggio, a differenza di quanto accaduto con l'icona della musica, perché era consapevole che sarebbe stato poco salutare per lui, la sua famiglia e i suoi amici: "Sapevo che avrei protetto tutti gli altri all'esterno del contesto di ciò che stavamo facendo. Non vuol dire che non abbia avuto degli effetti sulla mia vita, ma sapevo che non avrei fatto nulla di pericoloso all'esterno di quei confini, e in un modo che mi ha permesso di andare più a fondo nella sua storia".