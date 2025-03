Lobo: Jason Momoa ha quasi spoilerato l'aspetto del personaggio, la reazione di James Gunn è impagabile

L'attore stava quasi per rivelare il suo nuovo look nei panni del personaggio, provocando la reazione immediata del Boss dei DC Studios

Come ampiamente anticipato, Jason Momoa si lascerà alle spalle il personaggio di Aquaman per debuttare nel DC Universe nei panni di Lobo, un personaggio minore della DC ma molto amato dall'attore. Ebbene, durante un'intervista, Momoa stava quasi per spoilerare il suo nuovo look, cosa che ha suscitato un'immediata reazione del boss dei DC Studios, James Gunn.

Sappiamo che Lobo farà il suo esordio nel DC Universe nel corso di Supergirl: Woman of Tomorrow, con Milly Alcock protagonista. Una delle cose che molti sono ansiosi di vedere per la prima volta non è solo il costume ufficiale della Ragazza d'Acciaio, ma anche l'aspetto di Momoa nei panni di Lobo.

Nel fine settimana è stata pubblicata una nuova intervista a Momoa, in cui gli è stato chiesto di parlare di Lobo nel film e l'attore non ha esitato a descrivere l'aspetto del suo trucco e del suo costume nel film. Mentre Momoa stava per mostrare il look all'intervistatore, il suo pubblicista lo ha pregato di non farlo, con Gunn che prontamente a ringraziato l'uomo sui social.

Per la prima immagine di Jason Momoa nei panni di Lobo si dovrà attendere

Lobo e Jason Momoa

Per quanto sia comprensibile che i fan non vedano l'ora di vedere il personaggio, è fondamentale ricordare che le riprese del film devono ancora essere completate, e questo potrebbe essere il motivo per è vietato rivelare alcuna immagine prima del debutto di un vero e proprio look ufficiale.

È probabile che sia in atto un piano per rivelare in modo consono elementi come il costume di Supergirl della Alcock e il design di Lobo di Momoa, e che qualsiasi rivelazione anticipata possa sabotare questo piano. La storia di Supergirl: Woman of Tomorrow probabilmente vorrà mantenere qualche asso nella manica in vista del suo debutto, e questo potrebbe includere elementi come l'aspetto di Lobo nel DCU.

Durante un recente evento stampa dedicato al DCU, Gunn ha anche lasciato intendere che la rivelazione del Lobo di Momoa non avverrà in tempi brevi, dato che le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow sono ancora in corso. La pellicola ha una data d'uscita fissata al 26 giugno 2026.