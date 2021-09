Lo straordinario mondo di Zoey 2: da oggi su RaiPlay gli episodi conclusivi della nuova stagione

Arrivano oggi su RaiPlay, disponibili sia in italiano che in inglese, gli episodi conclusivi de Lo straordinario mondo di Zoey 2: ecco i titoli e le sinossi delle 7 puntate.

Nuove dinamiche, colpi di scena e tante sorprese: da oggi su RaiPlay sono disponibili gli episodi conclusivi de Lo straordinario mondo di Zoey 2, acclamata serie comedy creata da Austin Winsberg e prodotta da Lionsgate con Universal Television, che si è aggiudicata l'Emmy Award per l'Outstanding Choreography for Scripted Programming.

Nelle nuove puntate Zoey (interpretata da Jane Levy) è intenta, una volta per tutte, ad affrontare i suoi sentimenti ma non farà altro che creare maggior confusione nella sua vita, rendendola sempre più complicata. Nel cast oltre a Jane Levy (che per l'interpretazione è stata candidata al Golden Globe come migliore attrice in una serie tv comedy), anche Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar e Mary Steenburgen (vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista in "Una volta ho incontrato un miliardario").

I nuovi sette episodi saranno disponibili in boxset dal 14 settembre, in doppia lingua italiano e inglese. Ecco tutti i titoli e le sinossi:

Episodio 2x07 - Lo straordinario ricordo di Zoey

Zoey cerca in tutti i modi di rivivere un ricordo legato al padre ma Leif la ostacola. Max e Mo inaugurano con grandi festeggiamenti il loro ristorante. Durante la serata entrambi fanno però degli incontri inaspettati.

Episodio 2x08 - Lo straordinario compleanno di Zoey

Zoey compie trent'anni e, dopo qualche tentennamento, decide di organizzare un grande party. Ma proprio durante l'evento si rende conto di dover chiarire i suoi sentimenti con gli uomini della sua vita.

Episodio 2x09 - Lo straordinario mistero di Zoey

Dopo il consulto da una medium i poteri di Zoey si guastano misteriosamente.

Episodio 2x10 - La straordinaria serata di Zoey

Zoey capisce che Emily sta attraversando un brutto periodo e le propone di passare una serata insieme. Ma le cose non vanno esattamente come previsto.

Episodio 2x11 - La straordinaria uscita a quattro di Zoey

Decisa a dare più attenzioni a Simon, Zoey dedica al suo fidanzato un intero weekend. Ma la presenza di Max e Rose rende tutto più complicato.

Episodio 2x12 - La straordinaria psicoterapia di Zoey

Durante una seduta di psicoterapia Zoey ricorda il primo rocambolesco giorno di lavoro alla SPRQ Point e l'inizio dell'amicizia con Max.

Episodio 2x13 - Lo straordinario addio di Zoey

Zoey si rende conto che le cose con Simon non funzionano perché lei è ancora legata a Max. Max però sta per partire per New York insieme a Rose.