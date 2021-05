Lo squalo, stasera su Iris il film cult di Steven Spielberg

Stasera su Iris alle 21:00, per il ciclo One Upon a Time, torna in TV Lo squalo, film di culto diretto nel 1975 da Steven Spielberg, vincitore di 3 Premi Oscar e primo capitolo di una serie cinematografica.

L'isola di Amity è terrorizzata dagli attacchi di un grande squalo bianco che miete vittime fra i bagnanti. Il capo della polizia Brody vorrebbe chiudere le spiagge, ma il sindaco glielo impedisce per non compromettere l'economia dell'isola. A bordo di una barca, Brody,insieme a un esperto dell'istituto oceanografico (Hooper)e ad un cacciatore di squali della zona, andrà ad affrontare il mostro in mare aperto...

Lo squalo: una scena di paura collettiva

Basato sul romanzo di Peter Benchley, Lo squalo è diretto da Steven Spielberg, all'epoca solo ventottennte, e vede nel cast attori del calibro di Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton e Carl Gottlieb.

Lo squalo ha consacrato definitivamente la figura di Steven Spielberg e l'avvento della "Nuova Hollywood". Accolto bene dalla critica, nel 1976 ha vinto 3 Oscar, per il miglior montaggio, per il miglior sonoro e per la miglior colonna sonora.

Per due anni è stato il film con il maggior incasso nella storia del cinema, fino all'arrivo di Guerre stellari nel 1977.

Lo squalo ha dato vita negli anni a tre sequel, che non hanno mai riscosso però lo stesso successo del film originale.