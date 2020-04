Lo Squalo - La saga, su Netflix in streaming da oggi

Dal 10 aprile 2020 arriva la saga de Lo Squalo su Netflix: disponibili in streaming i quattro film della tesissima epopea iniziata da Steven Spielberg.

La saga de Lo Squalo arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo le quattro pellicole ad alta tensione che hanno da sempre appassionato i fan, dal capitolo originale di Steven Spielberg del 1974 al quarto datato 1987.

Ne Lo squalo, l'isola di Amity è terrorizzata dagli attacchi di un grande squalo bianco che miete vittime fra i bagnanti. Il capo della polizia Brody vorrebbe chiudere le spiagge, ma il sindaco glielo impedisce per non compromettere l'economia dell'isola. A bordo di una barca, Brody, insieme a un esperto dell'istituto oceanografico e a un cacciatore di squali della zona, andrà ad affrontare il mostro in mare aperto.

Lo Squalo, una delle scene clou del film

Ne Lo squalo 2, l'isola di Amity, le cui acque circostanti furono infestate da un gigantesco squalo, cerca di riprendersi dalla grave crisi economica che seguì alle terribili vicende di qualche anno prima. Ma un fotografo subacqueo e due villeggianti scompaiono in mare. Il capo della polizia Martin Brody crede che nelle acque di Amity giri uno squalo ancora più grosso e feroce del precedente, ma nessuno vuole credergli, e anzi, viene licenziato dalle autorità locali, che non vogliono che l'isola venga disertata ancora dai turisti.

Ne Lo squalo 3, arrivato 8 anni dopo il capitolo originale, l'azione si sposta all'Undersea Kingdom, un grande parco di divertimenti a tema acquatico, che tra le sue attrazioni ha anche uno spazio coperto da vetri sotto il livello del mare, dove è possibile ammirare le bellezze dei fondali e osservare i pesci nel loro habitat naturale. Kathryn Morgan dirige le attrazioni delle vasche con i delfini ed un'orca, ed è la fidanzata del tecnico che dirige il complesso acquatico. Il giorno dell'inaugurazione dell'Undersea, però un enorme squalo bianco riesce a penetrare nella griglia subacquea che limita il territorio acquatico del complesso, e Kathryn capisce che lo squalo è una femmina venuta a cercare il suo cucciolo, che è stato catturato e poi è morto.

Lo squalo: Richard Dreyfuss e Robert Shaw davanti alla terrificante creatura

Infine ne Lo squalo 4: la vendetta, che chiude la saga nel 1987, si torna a Amity: Ellen, la vedova dello sceriffo Brody morto tredici anni prima aggredito da uno squalo, è convinta che lo squalo ce l'abbia con la sua famiglia, visto che la vigilia di Natale ha ucciso anche suo figlio Sean, che ha preso il posto del padre. Il secondogenito di Ellen, Michael allora la invita a trasferirsi nelle Bahamas, proprio per cercare un pò di tranquillità, ma dopo un pò di tempo, nelle acque calde e tranquille delle Bahamas...

La saga de Lo squalo è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.