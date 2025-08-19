Lo Squalo, il capolavoro di Steven Spielberg torna al cinema per i 50 anni dell'uscita: ecco quando

Adler Entertainment riporterà sul grande schermo Lo squalo, il capolavoro di Steven Spielberg, considerato il primo blockbuster estivo e il capostipite degli shark movie, nonché autentico manifesto della tensione cinematografica.

Il ritorno nei cinema italiani avverrà solamente per tre giorni evento, dall'1 al 3 settembre, in occasione del 50° anniversario e dopo aver terrorizzato milioni di spettatori in tutto il mondo nel corso di questi ultimi decenni.

Uscito negli Stati Uniti nell'estate del 1975 e accolto da un successo planetario, Lo squalo ha terrorizzato intere generazioni con la sua minaccia invisibile e inarrestabile che arriva dal profondo. L'iconica colonna sonora firmata da John Williams, che grazie ad essa vinse il suo secondo Oscar, è entrata nell'immaginario collettivo: due sole note che bastano a far crescere la paura per un predatore che non lascia scampo.

Lo squalo: Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw in una scena del film

L'esplosione del fenomeno Spielberg dopo una produzione travagliata

Fu proprio con Lo squalo che venne lanciata la carriera del regista, allora solo ventisettenne, spalancando la porta per i suoi futuri successi. La produzione non fu semplice: lo squalo meccanico da usare per le riprese non funzionava a dovere, le inquadrature sul mare venivano continuamente rovinate dalle imbarcazioni di passaggio e il tempo di lavorazione triplicò rispetto a quanto previsto inizialmente.

Ma nonostante tutti gli imprevisti il film fu un enorme successo al box-office mondiale e dettò il passo per tutti i blockbuster successivi, dalle strategie di marketing e distribuzione alle tecniche narrative e perfino alle caratterizzazioni dei protagonisti. A cinquant'anni dalla sua prima apparizione, questo film conserva intatta la sua forza: un ritmo perfetto, una regia magistrale, personaggi iconici e una colonna sonora da urlo, tanto che anche Quentin Tarantino lo ha definito "il più grande film mai realizzato".

Il ritorno in sala è un'occasione unica per vivere (o rivivere) su grande schermo l'esperienza di un classico assoluto, che ha dato il via a un intero genere e che oggi continua a influenzare l'immaginario contemporaneo, dagli shark movies ai film di sopravvivenza, dalle serie TV ai videogame.

Steven Spielberg, John Milius e George Lucas sul set de Lo squalo

La storia e il romanzo alla base de Lo Squalo

Il film si basa sul romanzo di Peter Benchley e racconta quello che accade quando uno squalo bianco inizia a uccidere dei bagnanti sull'isola di Amity, situazione che porta il capo della polizia locale a unire le forze con un biologo marino e un cacciatore di squali per provare a porre fine agli attacchi della creatura.

Nel cast ci sono Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw, Murray Hamilton e Lorraine Gary. Il film ha incassato circa 476 milioni di dollari ed è attualmente alla posizione numero 276 nella classifica dei migliori incassi della storia del cinema (anche se, contando l'inflazione, rimane uno dei maggiori incassi di sempre).