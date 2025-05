Lo squalo: aperti su Amazon preorder della Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray limitata del 50esimo anniversario

Su Amazon sono aperti i preorder della Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray in edizione limitata del 50esimo anniversario de Lo squalo. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 49,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Vi ricordiamo che la Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray in edizione limitata del 50esimo anniversario de Lo Squalo indicata è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 24 luglio 2025.

Lo squalo in Steelbook 4K

In occasione del suo cinquantesimo anniversario Lo squalo torna con un'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray in tiratura limitata, pensata per collezionisti e cultori del cinema. Il capolavoro pop firmato Steven Spielberg, viene riproposto in un nuovo restauro che ne valorizza la potenza storica, con una confezione esclusiva.

Con packaging da collezione, l'edizione si rivolge tanto agli appassionati del film quanto a chi intende riscoprire un titolo che ha definito un'epoca. Lo squalo é stato un vero e proprio manifesto cinematografico, conservando ancora oggi intatta la sua forza narrativa e visiva.