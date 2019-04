Lo Spietato: Giovanni Storti e Riccardo Scamarcio, lezioni di milanese su Netflix

Con l'uscita su Netflix di Lo Spietato, arriva sui social un divertente video di lezioni di milanese, tenute da Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo: alunno d'eccezione Riccardo Scamarcio!

Riccardo Scamarcio è il protagonista del thriller originale Netflix e, in occasione dell'arrivo del film il 19 aprile, il gigante streaming ha condiviso un simpatico "tutorial" privato, nel quale viene anche rimesso in scena il famoso inganno della cadrega, uno dei cult del trio comico lombardo.

Nel video, Giovanni Storti insegna le basi del milanese a Scamarcio, dagli accenti delle E, ai modi di dire più comuni, fino alla vicinanza tra il dialetto e... il francese:

Lo spietato - di cui potete leggere la nostra recensione - è un viaggio lungo un quarto di secolo nell'universo della mala italiana raccontato attraverso la storia di Santo Russo, un gangster dalla mentalità yuppie, che si muove nella realtà caleidoscopica e vertiginosa della Milano da bere negli anni d'oro della moda, dei soldi facili, dell'arte d'avanguardia e della disco music.

Lo Spietato: una scena d'azione con Riccardo Scamarcio

La trama di Lo Spietato ci racconta il periodo del boom, in una metropoli - Milano - destinata a una crescita economica e criminale vertiginosa. Santo Russo, calabrese cresciuto nell'hinterland, dopo i primi furti in periferia e il carcere minorile, decide di seguire le sue aspirazioni e di intraprendere definitivamente la vita del criminale. Nel giro di pochi anni diventa la mente e il braccio armato di una potente e temuta gang, lanciandosi in affari sempre più sporchi e redditizi: rapine, sequestri, traffici di droga, riciclaggio di denaro sporco, e non ultimi i miracoli, esecuzioni a sangue freddo.