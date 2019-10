Little Joe: il trailer del film premiato al Festival di Cannes

Little Joe, di cui è stato diffuso il trailer, arriverà nei cinema americani il 6 dicembre dopo la presentazione al Festival di Cannes dove ha vinto il riconoscimento come Migliore Attrice.

Il video mostra le conseguenze della creazione di una nuova pianta, chiamata Little Joe, che dà il via a delle conseguenze inaspettate tra le persone che vengono a contatto con gli esemplari, situazione che causa timori e sospetti.

Il film Little Joe di cui potete leggere la nostra recensione - è stato scritto e diretto dalla regista austriaca Jessica Hausner e ha come protagonisti Ben Whishaw ed Emily Beecham, attrice premiata al festival francese.

La protagonista della storia è Alice, una madre single e impegnata sul lavoro a creare una nuova specie di pianta: un fiore rosso incredibile per bellezza e valore terapeutico. La creazione riesce infatti a rendere felici i propri proprietari se mantenuto alla temperatura giusta e nutrito con attenzione, senza dimenticare di parlargli. Alice, nonostante il regolamento della società, decide di portare a casa una pianta e darla in dono a suo figlio, Joe, chiamando la creazione, che potrebbe non essere innocua, "Little Joe".