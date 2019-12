Little America: Apple rinnova la serie per una seconda stagione prima del debutto

Apple rinnova la serie tv Little America, comedy dedicata all'immigrazione negli USA per una seconda stagione prima del debutto previsto il 17 gennaio 2020.

Apple ha rinnovato la serie antologica sugli immigranti Little America per una seconda stagione prima del debutto dello show. La serie comica da mezz'ora a episodio è firmata da Lee Eisenberg, Kumail Nanjiani ed Emily V. Gordon, ed è basata su storie vere narrate sull'Epic Magazine.

Little America esplora le storie sorprendenti, divertenti e romantiche degli immigrati in America. Tra gli interpreti, nell'episodio 4 della prima stagione, intitolato The Silence, troviamo Zachary Quinto nei panni di un personaggio di nome Leonard. Con lui nel cast Jearnest Corchado, John Ortiz, Angela Lin, Kai To, Sophia Xu, Shaun Toub, Shila Vosough Ommi, Eshan Inamdar, Priyanka Bose e Conphidance.

La mente di The Office Lee Eisenberg firmerà e produrrà Little America insieme a Kumail Nanjiani e alla moglie Emily V. Gordon.

La prima stagione di Little America debutterà su Apple TV Plus il 17 gennaio 2020. La prima stagione sarà composta da otto episodi da mezz'ora ciascuno che raccontano ognuno una storia di una parte diversa del mondo collegata all'emigrazione.

Dove guardare serie TV senza problemi: siti e servizi legali di streaming