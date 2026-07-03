Odissea, Shrek ma non solo: tutti i film Universal che vedremo presto al cinema

I listino 2026/2027 di Universal Pictures: I 25 anni di Fast and Furious, una commedia con Monica Barbaro e Callum Turner e poi l'adattamento di Ragione e sentimento.

In occasione delle Giornate di Cinema di Ciné a Riccione, Universal Pictures ha svelato un listino ricco di grandi ritorni, ricorrenze e attese novità per la stagione 2026 e 2027. Del resto, ci sono ben due anniversari da festeggiare: Fast and Furious e Shrek.

Universal: un listino per tutti i gusti

Ad aprire la line-p sarà il monumentale e attesissimo Odissea di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX 70mm che vanta un cast guidato da Matt Damon nei panni di Ulisse, affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Zendaya.

Ad agosto l'atmosfera si farà più leggera con la commedia romantica One Night Only - Quando tutto è possibile di Will Gluck, che vede protagonisti Monica Barbaro e Callum Turner in una movimentata New York notturna. L'autunno inizierà all'insegna dell'animazione con L'isola dei ricordi firmato da Joel Crawford e Januel Mercado, seguito a ottobre dal brivido soprannaturale di Other Mommy, l'horror di Rob Savage prodotto da James Wan e Blumhouse con Jessica Chastain.

Dalle uscite di dicembre fino alle anticipazioni 2027

Sempre a ottobre arriveranno il dramma in costume Ragione e sentimento della regista Georgia Oakley e l'imperdibile evento Fast & Furious - 25th Anniversary per celebrare il quarto di secolo del franchise ad alta velocità. Dicembre chiuderà l'anno con una doppia festa: da un lato l'azione natalizia e dissacrante di Violent Night 2 di Tommy Wirkola, e dall'altro un altro compleanno per l'animazione con le celebrazioni di Shrek - 25th Anniversary.

Le uscite di Universal guardano già al 2027 con anticipazioni di forte richiamo: si comincerà a gennaio con l'inquietante Werwulf, per poi dare spazio alle famiglie a marzo con il nuovo film d'animazione targato Illumination, seguito a giugno dal live-action di Dragon Trainer 2, fino ad arrivare alla release evento di Shrek 5, fissata per l'inizio di luglio.

I film del listino Universal