Odissea, Shrek ma non solo: tutti i film Universal che vedremo presto al cinema

In occasione delle Giornate di Cinema di Ciné a Riccione, Universal Pictures ha svelato un listino ricco di grandi ritorni, ricorrenze e attese novità per la stagione 2026 e 2027. Del resto, ci sono ben due anniversari da festeggiare: Fast and Furious e Shrek.
Universal: un listino per tutti i gusti
Ad aprire la line-p sarà il monumentale e attesissimo Odissea di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX 70mm che vanta un cast guidato da Matt Damon nei panni di Ulisse, affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Zendaya.
Ad agosto l'atmosfera si farà più leggera con la commedia romantica One Night Only - Quando tutto è possibile di Will Gluck, che vede protagonisti Monica Barbaro e Callum Turner in una movimentata New York notturna. L'autunno inizierà all'insegna dell'animazione con L'isola dei ricordi firmato da Joel Crawford e Januel Mercado, seguito a ottobre dal brivido soprannaturale di Other Mommy, l'horror di Rob Savage prodotto da James Wan e Blumhouse con Jessica Chastain.
Dalle uscite di dicembre fino alle anticipazioni 2027
Sempre a ottobre arriveranno il dramma in costume Ragione e sentimento della regista Georgia Oakley e l'imperdibile evento Fast & Furious - 25th Anniversary per celebrare il quarto di secolo del franchise ad alta velocità. Dicembre chiuderà l'anno con una doppia festa: da un lato l'azione natalizia e dissacrante di Violent Night 2 di Tommy Wirkola, e dall'altro un altro compleanno per l'animazione con le celebrazioni di Shrek - 25th Anniversary.
Le uscite di Universal guardano già al 2027 con anticipazioni di forte richiamo: si comincerà a gennaio con l'inquietante Werwulf, per poi dare spazio alle famiglie a marzo con il nuovo film d'animazione targato Illumination, seguito a giugno dal live-action di Dragon Trainer 2, fino ad arrivare alla release evento di Shrek 5, fissata per l'inizio di luglio.
I film del listino Universal
- Odissea: 16 luglio
- One Night Only - Quando tutto è possibile: 26 agosto
- L'isola dei ricordi: 24 settembre
- Other Mommy: 8 ottobre
- Ragione e sentimento: 22 ottobre
- Fast & Furious - 25th Anniversary: 29 ottobre
- Violent Night 2: 3 dicembre
- Shrek - 25th anniversary: 3 dicembre
- Werwulf: 1 gennaio 2027
- Nuovo film della Illumination: 25 marzo 2027
- Live action Dragon Trainer 2: 10 giugno 2027
- Shrek 5: 1 luglio 2027