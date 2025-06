L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese: “Più simili di quanto pensassimo”

In vista dell'ultima puntata del reality condotto da Veronica Gentili, inaspettato il faccia a faccia tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese, che si scoprono più simili di quanto immaginassero.

L'Isola dei Famosi 2025 sta per chiudere i battenti. Mercoledì 2 luglio andrà in onda la finale di questa edizione che ha visto al timone Veronica Gentili, considerata da molti la vera vincitrice morale del programma. La conduttrice, infatti, ha saputo tenere salde le redini del reality tra colpi di scena, tensioni e momenti emozionanti.

In vista dell'atto conclusivo, in Honduras i naufraghi si preparano a vivere gli ultimi giorni tra riflessioni, chiarimenti e, perché no, qualche nuova alleanza. È quello che è successo a Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, protagonisti di un confronto tanto acceso quanto costruttivo.

Il chiarimento tra Mario e Teresanna

Dopo settimane di alti e bassi, discussioni e frecciatine, i due naufraghi hanno finalmente messo da parte l'ascia di guerra. Nelle immagini andate in onda durante il daytime, i due si sono ritrovati a riflettere sul percorso fatto insieme, arrivando a una sorprendente conclusione: "Siamo più simili di quanto credessimo".

Veronica Gentili

"I caratteri forti spesso possono essere sgradevoli, ma l'alternativa è non avere carattere," ha ammesso Adinolfi, riconoscendo come il loro essere diretti e impulsivi li abbia spesso messi l'uno contro l'altro. Teresanna, dal canto suo, ha sottolineato come qualcosa sia cambiato: "Mi hai ascoltato, ti ho ascoltato. Ho capito che non eri quello che avevo percepito all'inizio".

Il confronto è stato anche l'occasione per Teresanna di rivedere le sue posizioni: "C'è stato un momento, dopo l'ennesima discussione, in cui mi hai guardata in modo diverso. Mi sono chiesta se tra noi ci fosse ancora acredine, ma quello sguardo mi ha fatto capire che qualcosa era cambiato", ha raccontato la napoletana.

Dal canto suo, Mario non ha nascosto di aver spesso giocato sul filo della provocazione: "Teresanna puoi farla avvampare con poco, e io sono fuoco di natura. Senza fuoco non c'è vita, né sulla spiaggia né sull'Isola. Però, paradossalmente, trovo più semplice andare d'accordo con chi è diverso da me, perché è lì che nasce l'incastro interessante", ha spiegato.

Verso la finale

Manca ormai pochissimo alla finale dell'Isola dei Famosi e l'atmosfera sembra essere più distesa. Mercoledì conosceremo il vincitore di questa edizione che gli ascolti non hanno premiato. Tra prove e televoti flash uno tra Omar Fantini, Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Loredana Cannata e il vincitore del televoto tra Teresanna e Jey Lillo, alzerà il trofeo.