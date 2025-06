L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese cerca rassicurazioni dal marito: ”Mi sto comportando bene?”

Nell'emozionante puntata del 16 giugno de L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliesi ha vissuto un'attesissima notte d'amore con il marito Giovanni Gentile nella suggestiva cornice di Playa Dos. Un regalo a sorpresa della produzione per premiare la naufraga dopo settimane di sacrifici e distacco dagli affetti più cari.

La scelta del cuore: kit di pesca o momento d'intimità?

Teresanna si è trovata davanti a un bivio: rinunciare al kit per la pesca, fondamentale per la sopravvivenza sull'Isola, oppure godersi un momento speciale con il marito. La decisione è stata immediata: "Ho scelto Giovanni senza pensarci un attimo", ha confessato la naufraga, dimostrando ancora una volta quanto il legame coniugale sia per lei irrinunciabile. I concorrenti non sanno che da questa settimana il programma va in onda sia il lunedì che il mercoledì, quindi la rinuncia sarà per soli due giorni.

"Lui è la mia ancora"

Dopo l'incontro, Teresanna si è lasciata andare davanti alle telecamere: "È stata un'emozione unica. Non ero mai stata così tanto tempo lontana da lui. Giovanni è il mio equilibrio, la mia stabilità", ha rivelato con voce rotta dall'emozione. Il Daytime ha mostrato un tenerissimo scambio tra i due: "Mi sono comportata bene?" ha chiesto l'ex tronista cercando rassicurazioni. "Sei bravissima", ha risposto Giovanni stringendola a sé.

Teresanna Pugliese

Non solo Teresanna: tutti gli incontri 'strappalacrime'

Dopo il loro momento privato, Teresanna ha presentato Giovanni agli altri concorrenti, tra cui Mario Adinolfi e Mirko Frezza. La partenopea non è stata l'unica a vivere un momento speciale. Omar Fantini ha superato una prova di coppia conquistando una notte con la compagna Zahra Chokti. Jey Lillo ha vinto un ricco aperitivo da condividere con il fratello Checco sulla spiaggia.

Loredana Cannata ha riabbracciato il fratello. A Mirko Frezza e Mario Adinolfi è stata offerta una videochiamata con i familiari, ma con un "costo" in riso: Mirko ha calcolato i minuti per non perdere porzioni. Mario, al contrario, ha perso due porzioni pur di parlare a lungo con sua moglie Silvia Pardolesi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Giorno 41 - Il meglio della giornata