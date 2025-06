L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi alla figlia Clara: "Papà ce la sta facendo, spero anche tu"

Ieri, 16 giugno, durante il settimo appuntamento de L'Isola dei Famosi, alcuni concorrenti hanno avuto la fortuna di riabbracciare i propri cari, arrivati in Honduras per sostenerli. Altri, invece, come Mario Adinolfi, hanno comunicato con i loro familiari tramite videochiamata.

Mario Adinolfi rivede sua moglie

Il giornalista e politico ha scelto di parlare con la donna più importante per lui, nonostante questa decisione comportasse una penalità per l'intero gruppo. La videochiamata, particolarmente intensa, è avvenuta con la moglie Silvia Pardolesi e si è svolta a tempo: più la conversazione durava, più il gruppo perdeva porzioni di riso, la loro risorsa vitale sull'Isola.

"Sei bellissima, non ci crederanno che sei mia moglie", ha detto Adinolfi con affetto. Silvia gli ha risposto: "Sei bello anche con questo taglio di capelli. Io sto bene, le bimbe stanno bene. Aspettiamo il tuo ritorno. Non ho fatto vedere il tuo look alle bambine, per non traumatizzarle. Tieni duro, manca poco".

Silvia Pardolesi moglie di Mario Adinolfi

Al termine della videochiamata, Pierpaolo Pretelli ha annunciato che Mario aveva sacrificato due porzioni di riso per poter parlare con la moglie. Adinolfi ha risposto così: "Del riso mi interessa relativamente poco, sto vedendo la donna più bella del mondo e sono l'uomo più felice del mondo".

il pensiero costante per la figlia

Mario ha anche parlato della figlia Clara e di un argomento lui molto caro: "Sono molto sensibile sul tema del peso. L'anoressia è un problema esplosivo tra le giovani ragazze, è una delle battaglie più difficili che un genitore possa affrontare". Con la voce rotta dall'emozione, ha aggiunto: "Sono sicuro che ce la sta facendo".

Mario Adinolfi ha poi spiegato come questa esperienza sull'Isola sia vissuta intensamente, pensando spesso alla figlia: "Le ho promesso di essere tenace e ho chiesto lo stesso a lei. Spero che stia accadendo". Ha concluso così: "Non vedo né sento la mia famiglia da un mese e mezzo, questa è la prova più dura a cui siamo esposti. Voglio dire a Clara che papà ce la sta facendo, e sono sicuro che ce la sta facendo anche lei. Quello che conta è lottare, la felicità è nella lotta".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mario Adinolfi in collegamento con la moglie Silvia.