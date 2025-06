L'isola dei famosi, pagelle settima puntata: Mirko non scherza col riso degli altri (8), i dubbi sul voto (4)

Nonostante la presenza di Selvaggia Lucarelli in studio, L'isola continua a mantenersi a galla senza impegno e senza guizzi, mentre pure Simona Ventura sembra aver tirato i remi in barca

L'isola dei famosi non guadagna pubblico alla sua settima puntata, ma - e questa è la buona notizia - neppure lo perde. Chissà se Canale 5 sperava davvero di recuperare qualche spettatore in più di lunedì sera, con l'annunciata presenza di Selvaggia Lucarelli in studio. Così non è stato, ma, visto l'andamento dei reality nell'ultimo anno, totalizzare quasi 1,8 milioni di spettatori e il 14,9% di share ormai non è più un problema (si è fatto davvero di peggio).

Le nostre pagelle del 16 giugno

I dati Auditel diventano ancora più incoraggianti se si considera che parliamo pur sempre della peggiore puntata vista fino a qui. E se l'avevamo detto anche una settimana fa, è perché al peggio non c'è mai fine.

Tra gli errori da principianti degli autori, tra l'ennesimo racconto triste di Mario Adinolfi, mentre Dino Giarrusso riesce a catalizzare l'attenzione su di sé anche negli unici 2 minuti che vengono dedicati all'Ultima spiaggia, la sensazione, da spettatori, alla fine della puntata, è di avere assistito praticamente al nulla cosmico (sì, più delle altre volte).

L'unico dettaglio a mantenere viva l'attenzione è a questo punto la caccia all'opinionista: ma che fine ha fatto Simona Ventura? Alla vigilia si parlava praticamente solo di lei, di un ritorno che aveva contribuito a creare entusiasmo verso un reality ormai spacciato da diverse edizioni. E invece da due puntate, da quando cioè si è deciso di affiancarle nomi ingombranti come ospiti/opinionisti (Cruciani prima, la Lucarelli ieri sera), la conduttrice pare affondata nella sua poltrona in studio.

Che sia risentita per l'ingiusto trattamento riservatole oppure, viste certe scelte di produzione e autori, ormai c'ha rinunciato anche lei?

Selvaggia Lucarelli, l'ospite giusta nel momento sbagliato - voto 7

Immaginate avere Selvaggia Lucarelli nel carnet di ospiti e invitarla nella puntata dedicata all'amore, alle famiglie, alle lacrime e ai buoni sentimenti: praticamente un'occasione sprecata. Tanto che, mentre Omar esce dal mare abbracciando la compagna Zara, è lei stessa ad ammettere di non sentirsi proprio nel suo elemento a dover commentare questi bagni di melassa.

Eppure, nonostante gli autori le diano la possibilità di fare solo il minimo sindacale, la giornalista non smentisce la sua fama, e riesce, nel giro di due battute, a fare quello che la Gentili prova da sette puntate: far uscire allo scoperto l'eterno leader Omar Fantini.

Mentre nella palapa esterna si consuma l'ennesima lite su chi ha rosicchiato una scheggia in più o in meno di cocco, Selvaggia Lucarelli va diretta al nodo della questione: Omar, che si sente già la vittoria in tasca e parla di sé con plurale maiestatis e in terza persona come un qualunque sovrano mitomane, si sente in realtà minacciato da Teresanna Pugliese.

I battibecchi tra la giurata di Ballando e Fantini continuano fino alle nomination, quando lui non trova risposta migliore che chiamarla "Selvaggetta" e sventolarle in faccia la medaglia da leader dei naufraghi. Chissà perché i comici ce li aspettiamo sempre più simpatici di così.

I conti del televoto non tornano - voto 4

La questione si era imposta già una settimana fa, quando la clip registrata di una delle prove leader era stata mandata in onda dopo il risultato del televoto. Quindi non ci si aspettava che gli autori sarebbero nuovamente caduti nell'errore a distanza di pochi giorni. Invece è successo: nella serata delle sorprese familiari, per due dei tre naufraghi a rischio eliminazione era prevista la presenza di una persona cara.

Se Mirko Frezza ha potuto solo vedere moglie e figli in video, Teresanna Pugliese ha potuto riabbracciare il marito direttamente in Honduras. La presenza del coniuge, inoltre, era stata spoilerata da Veronica Gentili a inizio puntata, quando sì il televoto era ormai chiuso, ma non pensate che ci vogliano più di una manciata di ore per organizzare un viaggio dall'altro lato del mondo?

Inoltre: indovinate un po' chi, tra i tre nominati, non avrebbe ricevuto l'abbraccio, fisico o virtuale, di qualcuno di caro? Esatto, proprio Chiara Balistreri, l'eliminata della serata. Scelte e tempistiche talmente dubbie che ormai non serve neppure più essere parte del pubblico più attento per sentire puzza di bruciato.

Il pragmatismo di Mirko Frezza, che non scherza col riso degli altri - voto 8

L'isola dei famosi 2025 - Mirko Frezza

Ci sono leader e leader: a qualcuno basta una (brutta) medaglia appesa a collo per ergersi a capo, altri lasciano che a pesare sia la propria supremazia intellettuale. E poi c'è chi, semplicemente, non può sacrificare il benessere del gruppo per un minuto in più della propria gioia intima e personale.

Se Mario Adinolfi non esita a perdere porzioni di riso per parlare (a monosillabi, per giunta) con sua moglie a casa, se Teresanna Pugliese è disposta a sacrificare due giorni di pesca (ma lei crede che siano sette, e nonostante questo non indietreggia) per passare 24 ore con il marito, Mirko Frezza dà a tutti una grande lezione facendosi bastare quei pochi secondi "gratuitamente offerti" dallo spirito dell'Isola per rivedere moglie e figli e chiedere le opportune rassicurazioni.

Si chiama spirito di squadra, ma si chiama anche pragmatismo, e l'attore romano lo spiega molto bene, a parole sue: "Io so' abituato a stà dentro 'na buca e se me ce levi poi è un casino". Una motivazione che fa il paio con il rifiuto, un paio di settimane fa, di Cristina Plevani davanti a del cibo offerto dalla produzione: stare a Cayo Paloma richiede un certo equilibrio, una volta rotto potrebbe essere insopportabile risvegliarsi tra salsedine e odore di cocco. Ma quindi a Mirko Frezza la sua famiglia manca meno che agli altri naufraghi? No, semplicemente: "Noi siamo insieme da ventiquattr'anni, ce parlamo co 'a telepatia. Io e mia moglie ce guardiamo negli occhi e già ce semo detti tutto".

Patrizia Rossetti parla ma nessuno la capisce - voto 5

Patrizia Rossetti

L'insufficienza non è per Patrizia Rossetti ma per quei naufraghi che, davanti allo scoglio delle nomination palesi, hanno preferito votare lei con una motivazione che ormai puzza di rancido: "appare stanca, ha male al piede, è demotivata, so che ha voglia di tornare a casa".

Sfidiamo a non voler tornare indietro alle proprie comodità semplici, alla doccia, ai propri cari, a porzioni di cibo più abbondanti servite in piatti non fatti di cocco, ma la povera Rossetti va dicendo ormai da puntate e puntate che, essendo ormai in ballo, lei preferirebbe ballare, dito rotto o meno. Eppure i suoi compagni di gioco paiono non comprendere. Così, puntata dopo puntata, non ritrovarla in nomination è diventata ormai una rarità.

Il problema qual è? I concorrenti rimasti in gioco, fatta eccezione per quelli già consegnati alle ristrettezze dell'Ultima spiaggia e ormai spariti pure dai radar di Canale 5, devono sembrare ai naufraghi tutti più promettenti della povera Patrizia Rossetti? Qualcuno di loro teme le nomination di "ritorsione"? Eppure dovrebbe essere ormai chiaro che, fino a qui, ne ha eliminati più Patty Lipstick al televoto che la fame dall'Isola dei famosi.