L'Isola dei Famosi, il retroscena tra Cristina Plevani e Cruciani sorprende: “abbiamo già cenato insieme”

Colpo di scena nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi: è emerso un legame inaspettato tra la naufraga Cristina Plevani e l'ospite in studio Giuseppe Cruciani. La rivelazione è arrivata proprio nel finale della puntata, quando tra i due si è acceso un vivace scambio di battute che ha attirato subito l'attenzione della conduttrice Veronica Gentili.

Cristina, in nomination insieme a Jay Lillo e Patrizia Rossetti, rischia di lasciare l'Honduras ad un passo dalla semifinale. Interrogato dalla Gentili sul motivo per cui il gruppo avrebbe votato contro di lei, Cruciani ha commentato: "Secondo me ha un carattere arcigno. Può non piacere, ma mica è una cosa negativa. Un carattere arcigno è un carattere tosto, lacustre, come ha detto lei prima."

Mario Adinolfi ha sottolineato come Cristina sia finita al televoto solo all'ottava puntata. Cruciani ha replicato secco: "Va in nomination adesso perché la temono." A quel punto, Veronica Gentili ha stuzzicato Cruciani con una domanda diretta: "Ma se andate tu e Cristina a cena, chi paga?"

L'isola dei famosi 2025 - Cristina Plevani

La risposta ha lasciato tutti senza parole: "Siamo già stati a cena." Una rivelazione che ha colto di sorpresa anche i naufraghi in collegamento. Cristina ha confermato, con un sorriso malizioso: "Non svelo i miei segreti." Poi ha aggiunto: "È un signore, ha pagato lui. Ho mangiato anche una buona bistecca."

Veronica, curiosa, ha incalzato: "Cristina, e non ti sei perdutamente innamorata?" La risposta ironica dell'ex gieffina è stata fulminea: "No, io e Cruciani no. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Siamo due stronzi. Ma in senso simpatico. Non è un buono Cruciani, è uno stronzo sotto tanti aspetti, ma proprio per questo piace."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Gli highlights dell'ottava puntata.