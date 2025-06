Isola dei famosi: "Non hai fatto nulla in 25 anni", Giarrusso attacca Cristina Plevani e la fa piangere

Durante un confessionale nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, l'ex europarlamentare Dino Giarrusso ha sparato a zero su Cristina Plevani, colpevole - a suo dire - di non aver combinato nulla negli ultimi 25 anni. "Ha vinto il Grande Fratello e poi? Il nulla assoluto", ha detto. Ma la reazione di Plevani non si è fatta attendere: tra le lacrime ha risposto con fermezza, accusandolo di essere un classista e rivendicando con orgoglio la sua vita "normale". E dallo studio le danno manforte.

Cristina Plevani risponde a Dino Giarrusso: "Non sono inferiore a nessuno"

Cristina Plevani, L'Isola dei Famosi 2025

Toccata nel profondo, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha replicato: "Dino è un classista che giudica le persone solo se hanno un titolo di studio. Lui ci ha fatto per giorni un elenco di lavori, conoscenze e titoli di studi. Io sono una persona normale, ma di certo non mi sento inferiore a lui".

E in effetti, Cristina Plevani non è rimasta a guardare negli anni post-reality. Ha raccontato di lavorare dal 2018 come istruttrice di nuoto e commessa part-time, ritagliandosi un'esistenza lontana dai riflettori ma equilibrata.

Giarrusso si difende, ma lo studio de L'Isola dei Famosi si schiera con Plevani

Dino Giarrusso

Messo sotto pressione dallo studio de L'isola dei famosi Giarrusso ha provato a ritrattare. "Ho passato tutta la vita a combattere il classismo sia da politico che da giornalista" - ha detto - "Farsi dire che sono sabbia nelle mutande da una persona che negli ultimi 25 anni ha fatto poco e non solo a livello lavorativo, a me non va. Non c'entra niente il titolo di studio". Parole che però non hanno convinto lo studio.

A schierarsi con forza dalla parte di Plevani è stata Simona Ventura, che non ha nascosto la sua indignazione: "Una che esce come vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e che poi decide di tornare a fare un lavoro normale è una persona che merita tanti applausi". Anche Cruciani, a sorpresa, ha difeso la concorrente, parlando di attacco ingiustificato.