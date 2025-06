L’Isola dei Famosi, eliminati e nominati del 18 giugno: due addii e tre candidati a rischio finale

L'Isola dei Famosi entra nella sua fase più calda: mancano ormai poche puntate alla finalissima del 3 luglio, salvo imprevisti dell'ultimo minuto che, come ben sappiamo, in Honduras sono sempre dietro l'angolo. Mercoledì 18 giugno è andata in onda l'ottava puntata del reality, condotta come sempre da Veronica Gentili, con la presenza brillante e tagliente di Simona Ventura in veste di opinionista unica.

Una serata movimentata, tra battibecchi, eliminazioni e decisioni inaspettate. Protagonisti indiscussi: Omar Fantini e Dino Giarrusso, coinvolti in una vera e propria rissa, culminata con la minaccia di querela da parte della moglie di Giarrusso. Mirko, tra i concorrenti più rappresentativi di questa edizione, ha deciso di abbandonare il gioco dopo il televoto, rifiutando anche la possibilità di rimanere sull'Ultima Spiaggia.

Addio a Mirko Frezza: "Sono un paraculo buono"

Il televoto della settimana precedente ha decretato l'eliminazione di Mirko Frezza, in nomination insieme a Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. La prima a salvarsi è stata proprio Patrizia, seguita da dall'ex tronista. Per Mirko, che ha ottenuto il 30,25% dei voti contro il 35,53% di Patrizia e il 34,22% di Teresanna, è stato l'addio definitivo all'Honduras: l'attore ha rinunciato anche all'Ultima Spiaggia, preferendo tornare a casa.

Mirko Frezza ha detto addio al programma

"Ringrazio per essere arrivato fino a qui e dico grazie anche agli italiani che mi rimandano a casa. È vero che sono un paraculo, perché non ho grande scolarizzazione. Però sono un paraculo buono," sono state le sue parole prima di lasciare la playa e affermare: "Non vedo l'ora di pomiciare con mia moglie".

All'addio di Mirko è seguito un televoto flash tra gli eliminati provvisori, che ha visto l'uscita definitiva di Alham El Brinis, che ha raccolto il 3,03% dei voti. Le percentuali degli altri abitanti di Ultima Spiaggia sono state: Paolo Vallesse72.1%, Dino Giarrusso 17.82% e Jasmin Salvati 7.05%.

Nomination infuocate: Jey, Cristina e Patrizia al televoto

Come di consueto, la puntata si è chiusa con le nomination, rese ancora più cruciali dal fatto che si è ormai agli sgoccioli. Omar Fantini, ancora una volta vincitore della Prova Leader, è risultato immune. Ecco come sono andate le votazioni con le spiegazioni.

Cristina Plevani ha nominato Jey Lillo : "Da quando c'è Jey non pesco più... e mi sta diventando antipatico il pesce."

ha nominato : "Da quando c'è Jey non pesco più... e mi sta diventando antipatico il pesce." Teresanna ha nominato Cristina : "Mi ha ferita dicendomi che sono falsa."

ha nominato : "Mi ha ferita dicendomi che sono falsa." Loredana Cannata ha votato Jey : "Se andassi al televoto, preferirei andarci con lui."

ha votato : "Se andassi al televoto, preferirei andarci con lui." Jey ha ricambiato, votando Cristina : "Con lei ho avuto meno connessione."

ha ricambiato, votando : "Con lei ho avuto meno connessione." Patrizia Rossetti ha nominato Mario Adinolfi : "Siamo alla fine, voglio combattere contro il più grande."

ha nominato : "Siamo alla fine, voglio combattere contro il più grande." Mario ha nominato Jey : "Il mio obiettivo è dichiarato da sempre.", ovvero quello di eliminare i più giovani

ha nominato : "Il mio obiettivo è dichiarato da sempre.", ovvero quello di eliminare i più giovani Omar, come leader, ha scelto di mandare Patrizia al televoto: "Per me quanto si fa sull'Isola è sempre stato importante, lei è è stata un po' meno utile."

I naufraghi in nomination:

Cristina Plevani

Jey Lillo

Patrizia Rossetti

Solo uno di loro sarà ufficialmente eliminato nella prossima puntata, attesa per mercoledì 25 giugno, che precederà la semifinale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le Nomination dell'ottava puntata