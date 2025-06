L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi e Cristina Plevani contro Dino Giarrusso: “Presuntuoso ed egoriferito”

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 18 giugno, è stata segnata da uno degli episodi più spiacevoli di questa edizione. Durante una prova di Pelota Honduregna tra gli abitanti di Playa Dos e i naufraghi dell'Ultima Spiaggia, è scoppiata una violenta lite tra Dino Giarrusso e Omar Fantini

Lo scontro, particolarmente acceso, ha portato all'esclusione di entrambi dalla gara. L'episodio è stato apertamente stigmatizzato dalla conduttrice Veronica Gentili, che in diretta ha espresso il proprio disappunto. Il botta e risposta è proseguito anche al di fuori della puntata, con i commenti di Mario Adinolfi e Cristina Plevani.

Quest'ultima ha criticato duramente l'ex parlamentare europeo: "Per me non si rende nemmeno conto di quello che dice. Si sente superiore a chiunque, soprattutto a chi non ha un titolo di studio, come se una persona senza laurea non fosse degna di considerazione." Anche Adinolfi ha preso posizione, schierandosi con Fantini: "Doveva fermarsi e scusarsi. Non ha colto il valore umano della persona, e questo è tipico di chi è molto egoriferito."

Lo scontro tra Omar e Dino

Cristina, peraltro, aveva anche altri motivi per attaccare Giarrusso. Durante la puntata, le è stato mostrato un confessionale in cui Dino si esprimeva in termini molto duri nei suoi confronti. "Che cosa ha fatto negli ultimi venticinque anni Cristina Plevani? Niente. È una che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello, ma da allora non ha combinato nulla."

Un'affermazione che ha provocato l'immediata reazione dell'ex gieffina, che ha risposto senza mezzi termini, accusandolo di classismo: "Dino è un classista che giudica le persone solo in base ai titoli di studio. Ci ha fatto un elenco continuo di lavori, conoscenze e titoli. Io sono una persona normale, ma di certo non mi sento inferiore a lui."

Giarrusso, dal canto suo, ha provato a respingere l'accusa: "Classista? Non lo accetto. Ho passato tutta la mia vita a combattere il classismo, da giornalista, da politico, da inviato delle Iene." A sostegno di Cristina si è espressa anche Simona Ventura, che ha così commentato: "Una donna che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e poi ha scelto di tornare a fare un lavoro normale merita solo applausi."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il confronto tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso.