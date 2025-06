L'isola dei famosi, pagelle ottava puntata: Mirko come Love Me Licia (8), Giarrusso dà il peggio di sè (1)

Mario Adinolfi nuota, Giuseppe Cruciani invoca correttezza, Cristina Plevani piange, Omar Fantini mena botte da orbi: più che L'isola dei famosi, quella dell'ottava puntata pare più l'Upside Down. In pratica succede in un'ora tutto quello che non è successo in un'edizione intera.

Veronica Gentili, e Pierpaolo Pretelli dall'Honduras, si ritrovano a gestire scoppi d'ira, insulti e afflizioni non senza difficoltà, ma per fortuna a vegliare su di loro c'è Simona Ventura, che con le giuste dosi di bastoni e carote riesce a salvare un paio di situazioni.

Le nostre pagelle del 18 giugno

Gli ascolti continuano a non volare, e anzi in questo mercoledì l'Isola perde anche uno 0,5% di share. In compenso assicura un certo spettacolo (soprattutto rispetto alle ultime due puntate decisamente più soporifere), se poi sia bello o brutto quello lo stabiliranno i posteri (e le pagelle).

Teresanna Pugliese sola contro l'Isola - voto 7

Teresanna Pugliese

Rinvigorita dalla visita del marito, vorrebbe andarsene a nuoto appena vede Dino Giarrusso approdare di nuovo sulla sua spiaggia in compagnia degli altri quattro "quasi eliminati". E forse, per la prima volta, lei sperava davvero di uscire contro Mirko Frezza, ma noi, cara Teresanna, abbiamo bisogno che tu resti lì.

Forse - con quasi assoluta certezza - non sarà lei a vincere il montepremi finale (nonostante una "fanpage" più numerosa di quella di Cristina Plevani), ma Teresanna Pugliese è ormai l'ultimo baluardo di chi si oppone a una narrazione imposta dagli autori prima ancora di iniziare: dare un'immagine più "umana", meno divisiva al concorrente più pagato, a colui che in pratica sull'Isola ha fatto meno di tutti. Chi prima e chi poi, i naufraghi sono caduti nella trappola tesa dallo show, solo Teresanna ha compreso e denunciato il meccanismo. Ora vogliamo di più: che lo faccia saltare.

Dino Giarrusso conosce i limiti, ma solo i suoi - voto 1

Dino Giarrusso

Il vincitore delle pagine più brutte della serata è certamente lui. Litiga furiosamente con Omar Fantini durante la Pelota Honduregna, con tanto di spintoni in acqua, pugni e minacce verbali. Un momento di televisione ad alto tasso di violenza davvero superfluo, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo.

E infatti dicono bene Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli: non avevano pensato di specificare quanto fosse relativa l'ampiezza di quel "vale tutto" perché pensavano di avere a che fare con degli adulti pensanti!

Ma il capolavoro, Dino Giarrusso, l'ha fatto prima, nella clip in cui parla male dei suoi compagni d'avventura e in particolare di Cristina Plevani, sostenendo di non poter essere giudicato da una come lei, che, dopo aver vinto il primo Grande Fratello, nei 25 anni successivi non ha fatto più nulla. Come se non ci fosse vita oltre allo schermo TV, sempre più piccolo.

Lei lo definisce classista, Teresanna e Omar la sostengono, dallo studio non c'è una sola voce che si levi a sostegno di Giarrusso, neppure quella di Cruciani, che anzi lo richiama alla correttezza. Ma Dino non demorde, e anzi rilancia: Cristina l'ha offeso dandogli della "sabbia nelle mutande". E quindi lei, facendosi pensiero e voce del pubblico, lo minaccia: saprebbe dire anche di peggio.

Omar Fantini ha finito l'equilibrio - voto 4

Ha perso la prova leader una sola volta in otto puntate, e infatti Patrizia Rossetti (ovviamente finita in nomination) lo prende in giro - dicendo la verità? -: "Tutti vorremmo nominare lui ma non possiamo". Eppure, al di là della forza o della prestanza, al di là dell'equilibrio ostentato, evidentemente il tempo trascorso sull'Isola si fa sentire anche per lui.

Si azzuffa con Giarrusso, con le mani, con le parole, con tutto quello che ha, gli grida addirittura: "Ti ammazzo!". Poi, al contrario del suo avversario, ha l'umiltà di chiedere scusa*, alla palapa, allo studio e a casa, per le brutte scene servite in diretta nazionale.

Però, a conferma della serata storta, fa una battuta infelicissima: se una donna paga il conto al ristorante, deve aspettarsi che l'ospite continui la serata con lei? Se era un modo per scherzare, nessuno l'ha capito, men che mai Simona Ventura, che lo sotterra in poche parole.

Il romanticismo pop delle fettine panate - Voto 8

Il nome è lo stesso, il piatto pure: Mirko, un attimo prima della sua uscita dal gioco ufficiale, ci ha regalato un giro nel metaverso, tra casa sua a Roma e Love Me Licia. "Io non vedo l'ora di andarmene a casa a pomicià mi moje con le fettine panate 'n bocca" è stata la sua dedica d'amore, assai concreta, alla consorte, vista nella puntata precedente per pochi secondi. Una frase che per alcuni spettatori deve avere avuto il sapore della petite madeleine proustiana, un ritorno alla TV dell'infanzia, e a quell'operazione improbabile e ingenua come la versione live action di Kiss Me Licia.

Ovviamente lui non deve aver pensato nemmeno per un attimo a Cristina D'Avena e a quelle fettine panate ormai cult, ma noi lo ringraziamo per questo viaggio nella memoria collettiva. E anche per aver saputo moderare le proprie asperità, cambiare idea quando era il caso di farlo, per averci regalato gli unici sorrisi sinceri dell'edizione.