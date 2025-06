L'Isola dei Famosi, Giarrusso e Ahlam e le tensioni sull'Ultima Spiaggia: "Non sarà facile convivere"

Durante la quinta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 4 giugno, due naufraghi sono stati eliminati e spediti all'insaputa degli altri concorrenti sull'Ultima Spiaggia, la location più isolata e impegnativa del reality. Si tratta di Dino Giarrusso, ex europarlamentare del Movimento 5 Stelle, e della modella di origini marocchine Ahlam El Brinis. Un'accoppiata che si sta rivelando tutt'altro che armoniosa.

Dino e Ahlam eliminati: l'approdo su Ultima Spiaggia

Giarrusso è stato il primo a finire sull'Ultima Spiaggia, dopo essere stato eliminato dal pubblico durante il televoto settimanale. Poco dopo è stata la volta di Ahlam, sconfitta nel televoto flash. La loro convivenza forzata ha acceso immediatamente le prime scintille.

Il clima tra i due è teso: la comunicazione zoppica, la pazienza vacilla e le incomprensioni sono dietro l'angolo. Dino, già protagonista di discussioni a Playa Dos con Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti - sorprese a parlare male di lui - sembra non trovare pace nemmeno in questo nuovo scenario, come ha ammesso nel confessionale.

Le confessioni che svelano la verità: cosa pensano l'uno dell'altra

"Non so come funzionerà qui né quanto resteremo. Ma ho deciso di proseguire perché ho un accordo con mia moglie. Devo ammettere che, in un certo senso, mi dispiace un po' per l'arrivo di Ahlam. Non perché non mi trovi bene con lei, ma forse avrei voluto affrontare qualche settimana in solitudine, per dimostrare a me stesso - e agli altri - che sono in grado di farcela".

Anche Ahlam non nasconde le sue perplessità su Dino, affermando che il naufrago non è esattamente il compagno ideale che avrebbe voluto in quel contesto. Lo descrive come una persona che tende a voler avere sempre l'ultima parola e a imporre la propria opinione su tutto. Ahlam ammette di sapere già che non sarà facile convivere con lui: "anche se io ho parecchia pazienza".

I telespettatori hanno già capito che l'esperienza sull'Ultima Spiaggia sarà tutt'altro che rilassante per i due naufraghi. Riusciranno a trovare un punto d'incontro o assisteremo a un'altra convivenza esplosiva? La tensione è palpabile e promette nuovi colpi di scena: sull'Ultima Spiaggia, più che la fame, sarà la condivisione degli spazi a mettere alla prova i nervi.

