L'Isola dei Famosi e la “polpetta proibita” di Teresanna: scoppia il caso nel reality di Canale 5

Teresanna Pugliese non smette di far parlare di sé all'Isola dei Famosi 2025, e stavolta il motivo ha il sapore della trasgressione... dettata dalla fame. Nella quinta puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, l'ex volto di Uomini e Donne ha rivelato in diretta di aver infranto il regolamento per una tentazione decisamente golosa: ha nascosto una polpetta.

Teresanna e la "tentazione di carne": la confessione in diretta

Teresanna Pugliese

Nel bel mezzo della puntata e a sorpresa, è stata la stessa Teresanna Pugliese a vuotare il sacco. "Devo fare una confessione. Ho preso una polpetta e l'ho nascosta dove sono seduta", ha detto davanti a milioni di telespettatori. Non ha resistito al richiamo della fame - che ormai tormenta gran parte dei concorrenti di questa edizione de L'isola dei famosi - e ha scelto di mettere da parte un piccolo tesoro da gustare in un secondo momento. Peccato che quel gesto abbia violato le regole del gioco.

Il verdetto della produzione: sequestrata la polpetta

La reazione non si è fatta attendere: Pierpaolo Pretelli, in collegamento dall'Honduras, ha comunicato con tono ironico il verdetto della produzione: "La polpetta di Teresanna è stata sequestrata". Secondo quanto dichiarato, il boccone era già stato assaggiato, ma la naufraga ha negato sostenendo di averla solo nascosta. Fortunatamente per lei, nessuna sanzione: il gesto di sincerità e le scuse pubbliche le hanno evitato conseguenze peggiori.

Eliminazioni e colpi di scena: chi ha lasciato l'Isola

A movimentare la puntata di mercoledì 4 giugno non è stata solo il "polpetta gate". Tra i naufraghi eliminati ci sono Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis. Entrambi, però, hanno scelto di restare in gioco sull'ultima spiaggia, quella che offre una seconda possibilità ai concorrenti più tenaci. "Il patto fatto con mia moglie era quello di resistere", ha dichiarato Giarrusso. E così, per entrambi, l'avventura continua.

L'Isola dei Famosi non smette di regalare colpi di scena e momenti divertenti. Dopo le liti, le polemiche e ora la polpetta nascosta, cosa succederà nella prossima puntata? Occhi puntati su Teresanna.