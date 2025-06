L’Isola dei Famosi, Dino Giarrusso contro Teresanna: “Hai fatto Uomini e Donne, non sei superiore a nessuno”

Alla vigilia della quinta puntata de L'Isola dei Famosi 2025, in onda stasera 4 giugno, l'atmosfera alla Playa Dos si è fatta rovente. I primi veri screzi tra i naufraghi sono esplosi tra due tra i protagonisti più attesi di questa diciannovesima edizione: Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso.

Teresanna non si trattiene e affonda il colpo

L'ex tronista di Uomini e Donne, attuale leader della settimana, ha deciso di mettere le cose in chiaro, e non ha risparmiato critiche nei confronti dell'ex europarlamentare. Mentre si trovava a mare con Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Mirko Frezza, Teresanna ha iniziato a parlare apertamente - e duramente - di Dino.

"Lui è sfasato forte, ha bisogno di andare in terapia seria. Non fa altro che vantarsi dei titoli che ha preso, delle persone famose che ha conosciuto. È un classista, ma soprattutto è un uomo frustrato. È venuto qui per farsi pubblicità o per vivere un'esperienza?", ha affermato Teresanna senza mezzi termini. "Può sapere tutte le cose del mondo, ma non è una persona saggia."

La reazione di Giarrusso: "Non parlatemi alle spalle"

Parole che ovviamente non sono passate inosservate. Dino si trovava a pochi metri di distanza e ha sentito chiaramente le accuse, decidendo di affrontare la questione sul momento: "Non è bello parlare male di me mentre non ci sono. E poi lo fate pure ad alta voce! Ho sentito Teresanna dire che sono egocentrico", ha esordito Giarrusso.

"E poi lo fate pure ad alta voce! Ho sentito Teresanna dire che sono egocentrico, ma che modi sono questi? Io non ti attacco alle spalle. Se pensi che sono egocentrico dillo, hai parlato tu che hai fatto Uomini e Donne", ha detto risentito il naufrago.

La replica della Pugliese non si è fatta attendere, e il tono si è acceso ancora di più: Teresanna ha sottolineato di aver fatto ben altro nella sua vita, non solo Uomini e Donne, aggiungendo che, a casa sua, chi ripete sempre "io ho fatto, io ho detto" vale solo il 50%. Ha poi rimproverato l'interlocutore per aver passato un mese a raccontare nei dettagli i propri successi, chiedendosi, con tono critico: "Ma allora perché, con tutto quello che dici di aver fatto, non sembri ancora realizzato?"

Il botta e risposta è continuato, Dino, che nei giorni scorsi si è vantato del numero di donne conquistate, ha replicato "Ogni attacco che fai riflette un tuo disagio, hai sempre bisogno di trovare un nemico. Parli delle ancelle di Mario, ma l'unica che si comporta così sei tu."

Verso la quinta puntata: cosa aspettarsi dopo lo scontro

Il litigio tra Teresanna e Dino, che potrebbe segnare un punto di svolta nel reality, proseguirà questa sera nella Palapa, regalando al reality show uno dei confronti più accesi e attesi della stagione. I toni esplosivi, le frecciatine sul passato e le dinamiche interne al gruppo promettono scintille in diretta, lasciando intendere che le tensioni esplose a Playa Dos non siano che l'inizio di una spaccatura destinata a cambiare gli equilibri tra i naufraghi.

