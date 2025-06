L’Isola dei Famosi, eliminati e nominati del 25 giugno: quattro finalisti e un televoto aperto

La nona puntata de L'Isola dei Famosi 2025, andata in onda ieri 25 giugno, ha regalato colpi di scena, scontri e decisioni che hanno acceso il dibattito sui social. Veronica Gentili ha ufficializzato i nomi dei primi quattro finalisti, mentre il quinto verrà deciso tramite l'ultimo televoto settimanale, che vede sfidarsi Teresanna Pugliese e Jey Lillo.

La prima eliminata

La serata si è aperta con l'eliminazione di Patrizia Rossetti, storica naufraga che era riuscita a sopravvivere a ben sei nomination. Il televoto ha premiato Cristina (48,59%) e Jey (33,79%), mentre Patrizia si è fermata al 17,62%. A commentare la sua uscita è stata una pungente Simona Ventura: "Tutte le puntate ha detto che avrebbe voluto essere eliminata. Ha gridato al lupo al lupo e alla fine gli altri l'hanno presa in parola".

La rissa del 18 giugno: i provvedimenti

A infiammare la puntata è stata la lite della puntata precedente tra Dino Giarrusso e Omar Fantini tra Dino Giarrusso e Omar Fantini. Il verdetto degli autori è stato netto: Omar, considerato l'aggressore, ha perso il titolo di leader ed è finito d'ufficio al televoto flash. Nessun provvedimento, invece, per Giarrusso, difeso in studio anche dalla moglie, che non aveva risparmiato minacce di querele.

Mario Adinolfi

Primi verdetti del pubblico (ma per poco)

Nel primo televoto flash si sono sfidati Omar (d'ufficio), Teresanna, Cristina e Mario Adinolfi. A sorpresa, è stato proprio quest'ultimo il primo eliminato. L'uscita del giornalista ha provocato le lacrime di Omar e i complimenti dallo studio per il suo percorso che, a dirla tutta è stato più orientato ai bagni nelle acque cristalline che alla sopravvivenza grazie anche alla produzione, che gli ha concesso più di qualche privilegio per le sue note difficoltà fisiche legate al peso.

A Ultima Spiaggia, l'ultima chance di rientro in gioco si è giocata sulla temutissima prova del serpente honduregno. A spuntarla è stato Dino Giarrusso, che ha così mandato definitivamente a casa Paolo Vallesi e Jasmin Salvati.

Nomination al veleno: chi ha nominato chi e perché

Nel frattempo alla Palapa Esterna si dà il via alle nomination tra i cinque concorrenti sopravvissuti, ognuno deve fare due nomi,

Omar nomina Teresanna e Cristina: "Nel mio ordine Teresanna resta la meno preferita. Cristina perché ho legami più forti con gli altri".

nomina Teresanna e Cristina: "Nel mio ordine Teresanna resta la meno preferita. Cristina perché ho legami più forti con gli altri". Loredana nomina Teresanna e Jey: "Lei ruba cibo ai naufraghi. E Jey perché con gli altri ho legami più profondi".

nomina Teresanna e Jey: "Lei ruba cibo ai naufraghi. E Jey perché con gli altri ho legami più profondi". Jey Lillo nomina Loredana e Cristina: "Loredana mi ha definito il più debole. Con Cristina non ho legato come speravo".

nomina Loredana e Cristina: "Loredana mi ha definito il più debole. Con Cristina non ho legato come speravo". Teresanna nomina Loredana e Omar: "Lei fa complotti, lui è sempre stato leader e ora ne approfitto per nominarlo".

nomina Loredana e Omar: "Lei fa complotti, lui è sempre stato leader e ora ne approfitto per nominarlo". Cristina nomina Jey e Teresanna: "Jey non lo vorrei tra i finalisti. Teresanna perché preferisco il politicamente corretto questa settimana".

Adinolfi vola in finale

La vera bomba arriva con l'ultima decisione degli autori: i tre naufraghi di Ultima Spiaggia vengono sottoposti a un televoto che non decreta un'eliminazione... ma il primo finalista. Una scelta che scatena l'ira del pubblico: "Ancora una volta il nostro parere non conta nulla, buttiamo solo i soldi del televoto", è uno dei commenti più condivisi sui social. A spuntarla è, incredibilmente, Mario Adinolfi, che passa da un misero 20,96% nel primo televoto al clamoroso 77,62%. Un risultato che lascia più di un sospetto sui social.

I cinque candidati alla finale: ma uno dovrà ancora lottare

Omar Fantini

Cristina Scuccia

Loredana Lecciso

Mario Adinolfi

Resta aperta la sfida tra i due più votati alle nomination Teresanna Pugliese e Jey Lillo: uno dei due sarà il quinto finalista, l'altro dovrà abbandonare l'Isola a un passo dal traguardo. Il verdetto arriverà nella finalissima di mercoledì 2 luglio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresanna Pugliese e Jay Lillo sono i nominati della nona puntata