L'Isola dei Famosi, Omar a Teresanna: “Fai solo sceneggiate napoletane”. "Razzista bergamasco", replica lei

Giornata ad alta tensione sull'Isola dei Famosi, dove lo scontro tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini ha infiammato il gruppo alla vigilia della semifinale in onda oggi mercoledì 25 giugno. Tutto è iniziato durante la raccolta delle lumache di mare, che Teresanna e Cristina Plevani stavano effettuando sotto la supervisione dell'ex leader della settimana. Proprio quest'ultimo ha fatto notare con tono polemico che le due naufraghe ne avevano prese troppe.

La raccolta di lumache diventa motivo di scontro

Una critica che ha fatto subito perdere la pazienza all'ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha replicato con fermezza: "Adesso mi hai scocciata, basta, mi hai stufata. Calmati! Che problemi hai con me oggi? A me è stato detto di prendere questi molluschi sia per il risotto che come esche e per questo ne ho prese tante! Basta fare polemica. Qui vuoi decidere tutto tu. Per te tutto quello che fanno gli altri è sbagliato. Sei qui a fare il direttore d'orchestra. E non permetterti più di rivolgerti così a me!".

Ma Omar non ha fatto marcia indietro, anzi ha rincarato la dose accusandola: "Non sono io ad avere problemi con te, li hanno tutti. Qui non si può prendere tutto solo per fare un risotto, poi avanzano e vanno buttate". Il confronto è rapidamente degenerato, con Teresanna che ha sbottato: "Va bene, condannatemi a morte perché non sono venuta l'altra volta a fare le lumache con voi!".

Teresanna Pugliese

La miccia che fa esplodere la questione del razzismo

A quel punto, Omar ha oltrepassato il limite imitando un canto neomelodico e commentando con sarcasmo: "Vai, fai la tua sceneggiata di Mario Merola... questa è una sceneggiata napoletana". Una provocazione che ha mandato su tutte le furie Teresanna, la quale non ha esitato ad accusarlo apertamente: "Eh bravo, fai il razzista bergamasco. Se imiti un cantante napoletano in questo modo, lo stai facendo in modo denigratorio. Sì, fai il razzista, caro bergamasco. Ti riveli sempre!".

Pronta la replica di Fantini: "Questo è razzismo adesso? Ma se tu dici 'condannatemi a morte' cos'è questa se non una sceneggiata?". La tensione è rimasta alta per diversi minuti, con Jey che ha cercato invano di fare da mediatore, sottolineando come l'entusiasmo e la pressione abbiano esasperato i toni, ma riconoscendo che Omar avrebbe potuto usare modi più pacati.

Teresanna, delusa e amareggiata, ha poi confidato il suo malessere a Mario, lamentando di essere sempre sotto giudizio e di percepire un atteggiamento ostile da parte di Omar. Alfani ha provato a rassicurarla, spiegandole che Fantini è molto sotto pressione, soprattutto dopo il duro confronto avuto con Dino in diretta.

Intanto, mentre il gruppo cercava di ritrovare un po' di serenità cucinando il pescato del giorno, un altro piccolo imprevisto ha movimentato il pranzo: il pesce è finito accidentalmente sulla brace. Nonostante tutto, il pasto è stato portato a termine e Omar ha lanciato un'ultima frecciatina a Teresanna: "Molto buone queste lumache... un po' poche".

