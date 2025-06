Rissa all'Isola dei Famosi, volano schiaffi e insulti tra Omar e Giarrusso: "Me*da, ti ammazzo!"

Un premio succulento e la possibilità di rientrare in gioco scatenano una violenta lite. Minacce di morte, accuse di violenza contro le donne e squalifica immediata per entrambi i concorrenti.

Clima sempre più teso all'Isola dei Famosi, a due puntate dalla fine del reality. Durante la sfida della Pelota Honduregna, una delle prove più attese e decisive del reality, si è consumato un vero e proprio scontro fisico tra Omar Fantini e Dino Giarrusso, culminato in una violenta rissa in acqua. I due concorrenti sono stati immediatamente squalificati dal gioco da Veronica Gentili.

Sfida ad alta tensione: pizza in palio e eliminazione diretta

La prova ha messo l'una contro l'altra la squadra dei naufraghi di Playa Dos e quella degli ex concorrenti dell'Ultima Spiaggia. In palio, per i primi, c'era una pizza; in caso di sconfitta, però, avrebbero visto dimezzata la loro razione di riso.

Per gli eliminati, invece, era in gioco la possibilità di rientrare. Se avessero perso la sfida, uno di loro sarebbe stato eliminato definitivamente tramite un televoto flash. Un contesto ad altissima tensione che ha visto degenerare la competizione in un episodio da Wrestlemania, con spintoni, tirate di capelli e spinte forzate sott'acqua.

I Naufraghi prima della Pelota Honduregna

Dalle parole ai fatti: scontro feroce tra i due concorrenti

Secondo quanto emerso in diretta e nelle dichiarazioni successive, Dino Giarrusso avrebbe tentato di bloccare Omar sott'acqua, per impedirgli di recuperare la palla. Fantini ha reagito afferrandolo per i capelli e colpendolo ripetutamente alla testa, arrivando anche a lanciare pesanti minacce. A rivelarlo è stato proprio Giarrusso:

"Omar mi ha detto: 'Ti ammazzo mer.a, ti tengo venti minuti sott'acqua, ti ammazzo'. Da contratto non si può minacciare un'altra persona". Una frase durissima che ha acceso ancora di più gli animi. Fantini, da parte sua, ha giustificato il proprio comportamento come una reazione istintiva a un episodio avvenuto poco prima, sempre durante la partita.

"Lui ha preso per la gola Cristina Plevani e l'ha spinta sott'acqua. Un uomo che prende una donna per il collo e se la tira dentro? Io ho sbagliato a dire 'ti ammazzo', e me ne vergogno, ma è meglio quello che ho detto io di ciò che ha fatto lui".

Squalifica immediata e parole dure da parte della conduttrice

Subito dopo lo scontro in acqua è arrivata la decisione insindacabile di Veronica Gentili:"Dino e Omar, siete fuori dal gioco". Successivamente, la conduttrice ha espresso tutto il suo disappunto: "È molto brutto quello che abbiamo visto. Siete adulti e vaccinati, pensavamo poteste fare una partita senza prendervi per il collo".

Le parole di Omar, che ha richiamato l'attenzione sul comportamento di Giarrusso nei confronti di Cristina Plevani, hanno provocato una reazione immediata da parte della moglie dell'ex eurodeputato, Sara Garreffa, che ha minacciato querele: "Non ci sto. Accusare Dino di violenza sulle donne è inaccettabile".

A prendere posizione anche Giuseppe Cruciani, che ha minimizzato l'episodio: "Giarrusso era impegnato in una gara e ci ha messo dell'ardore. Non si può parlare di violenza sulle donne". Sulla stessa linea anche Veronica Gentili, che ha dichiarato: "Non credo sia il caso di tirare in ballo la violenza sulle donne per questa roba".

