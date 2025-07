L'Isola dei Famosi, Cristina Plevani è la vincitrice: “Grazie per questa seconda possibilità”

In una finale senza grandi sorprese, la storica vincitrice del Grande Fratello 2000 conquista anche l'Isola, battendo Mario Adinolfi e il sorprendente outsider Jey Lillo.

Si è conclusa ieri sera l'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili con la partecipazione di Simona Ventura come opinionista. Proprio la Ventura, che aveva guidato il reality nelle sue prime edizioni su Rai 2, è tornata in studio nei panni di voce critica e ironica al fianco della nuova padrona di casa.

A vincere il programma è stata Cristina Plevani, in una finale che non ha riservato grandi sorprese: come ampiamente previsto dai bookmakers, la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2000 ha conquistato anche questa nuova sfida televisiva, portando a casa un reality show a 25 anni di distanza dal suo primo trionfo.

Una vittoria attesa: Cristina regina dell'Isola 2025

La Plevani ha avuto la meglio all'ultimo televoto su Mario Adinolfi e Jey Lillo, quest'ultimo vera rivelazione dell'ultima puntata. Dato a quota undici dai principali siti di scommesse, Lillo è riuscito a sovvertire i pronostici, battendo prima Teresanna Pugliese e poi Loredana Cannata in due sfide al televoto prima della finalissima.

Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi

Il verdetto del televoto finale ha visto Cristina imporsi con il 49,71% delle preferenze, seguita da Mario Adinolfi con il 25,27% e da Jey Lillo, che si è fermato al 25,02%. La vincitrice ha ottenuto il montepremi di 100.000 euro in gettoni d'oro, metà dei quali - come da regolamento - sarà devoluta in beneficenza. "Destinerò una parte del premio a una onlus che aiuta ragazzi speciali, e un'altra a Medici Senza Frontiere" ha dichiarato emozionata, prima di ringraziare i suoi compagni d'avventura:

"Devo smettere di fare rinunce, di dire di no. E' il momento di dire basta. Devo chiedere scusa a tante persone che ho lasciato fuori dalla mia vita. Mi sentivo inadeguata e fuori posto, grazie per questa seconda possibilità: salgo su questo secondo treno e stavolta non scendo".

Colpi di scena in diretta: panico in studio e una proposta di matrimonio

La finale non è stata priva di emozioni forti. Durante una prova di apnea, Loredana Cannata ha vissuto attimi di paura: i suoi capelli si sono incastrati nella gabbia sott'acqua, costringendo lo staff a intervenire tempestivamente per riportarla in superficie. Le telecamere si sono subito spostate su Veronica Gentili, visibilmente preoccupata, mentre lo studio tratteneva il respiro.

Ma la tensione si è sciolta poco dopo grazie a un momento romantico inaspettato: Paolo Vallesi ha chiesto alla compagna Sara Flaherty di sposarlo sulle note della sua celebre canzone La forza della vita. L'intero studio si è alzato in piedi per applaudirlo, regalando un finale poetico all'ultima puntata.

Con la vittoria di Cristina Plevani, l'Isola dei Famosi chiude un'edizione segnata da ritorni, colpi di scena e ascolti non all'altezza delle aspettative, celebrando una protagonista della storia dei reality italiani che, ancora una volta, ha saputo conquistare il cuore del pubblico.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi 2025