L’Isola dei Famosi, Dino Giarrusso: "Ecco chi non ringrazio". Le prime parole dopo il ritorno in Italia

Questa sera, mercoledì 2 luglio, andrà in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2025, un appuntamento attesissimo dai telespettatori. In studio, accanto a Veronica Gentili, saranno presenti tutti i naufraghi eliminati nel corso delle puntate precedenti. Tra gli ultimi a lasciare l'Honduras, proprio a un passo dalla finale, c'è anche Dino Giarrusso, eliminato durante la semifinale.

Tornato in Italia, l'ex europarlamentare ed ex pentastellato ha voluto raccontare le sue sensazioni e fare un bilancio della sua avventura nel reality. Le sue prime dichiarazioni sono arrivate tramite un video pubblicato sui canali ufficiali del programma.

Le prime parole di Dino Giarrusso dopo l'eliminazione

"Voglio ringraziare di cuore l'Isola, perché per me questa esperienza è stata tanto formativa", ha dichiarato Dino Giarrusso. L'esperienza in Honduras lo ha messo duramente alla prova, facendogli comprendere quanto spesso, nella vita di tutti i giorni, si diano per scontate cose che invece sono preziosissime.

Ahlam e Dino

"All'Isola manca tutto: il cibo, gli affetti, mia moglie, i figli, anche semplicemente potersi lavare, specchiarsi o leggere. Quando ti manca tutto, dormi per terra, vivi le fatiche e le privazioni... capisci davvero quanto è preziosa la vita normale e quanto spesso io, sbagliando, ho dato tutto questo per scontato", ha spiegato con grande lucidità il giornalista. Grazie a questa esperienza, Giarrusso ha riscoperto il valore della sua quotidianità, definendola "bella, felice e ricca".

"Sono rimasto me stesso"

Dino ha poi ammesso senza filtri: "Non ho mai visto un reality, non sono uno stratega. Sono caduto in molte trappole, ma sono rimasto me stesso. Amo dire la verità e dire ciò che penso. Ho cercato di portare l'amore per lo studio, la cultura e la conoscenza anche in questa avventura".

L'ex naufrago ha poi rivolto un pensiero a chi lo ha sostenuto, ma anche a chi lo ha criticato: "Ringrazio chi mi ha criticato perché mi ha aiutato a crescere". Ma non usa mezzi termini verso chi ha superato il limite: "Non ringrazio chi mi ha insultato, perché gli insulti sono bullismo online e non servono a nulla". Ora per lui si apre un nuovo capitolo, mentre il pubblico si prepara a scoprire chi sarà il vincitore dell'Isola dei Famosi 2025.