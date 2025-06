L’Isola dei Famosi anticipa la chiusura e raddoppia: doppia messa in onda il lunedì e mercoledì

Mediaset modifica il palinsesto del reality condotto da Veronica Gentili: l'Isola andrà in onda due volte a settimana per rispettare un calendario accorciato e chiudere prima del previsto, complice il calo di ascolti.

L'Isola dei Famosi raddoppia. A partire dalla prossima settimana, il reality show condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista, andrà in onda due volte alla settimana: il lunedì e il mercoledì. Una scelta che era già nell'aria da qualche giorno e che è stata ora confermata dalla guida programmi di Mediaset Infinity.

La strategia Mediaset: raddoppiare per chiudere prima senza tagli

Già da questa mattina, su X, circolavano voci secondo cui il reality sarebbe terminato il 30 giugno, ipotizzando un taglio della durata a causa del trend negativo degli ascolti. Dopo il flop totale di The Couple, anche L'Isola fatica a decollare, registrando dati in lieve calo di settimana in settimana.

Secondo la stessa fonte, "tutte le puntate previste saranno trasmesse, ma distribuirle in doppia serata permetterà di rispettare il calendario ridotto". Ciò significa che da ora in poi l'avventura dei naufraghi proseguirà regolarmente con due appuntamenti a settimana, fino alla chiusura ufficiale. Una novità che impatta anche sui fan più affezionati, abituati al classico appuntamento settimanale.

Teresanna Pugliese

La crisi dei reality: un anno da dimenticare

Il fallimento dei reality su Canale 5 quest'anno è evidente, includendo anche il flop de La Talpa e gli ascolti sottotono dell' eterno Grande Fratello. La decisione di raddoppiare le puntate de L'Isola, quindi, potrebbe essere l'espediente scelto dai vertici Mediaset per chiudere in fretta e nel modo meno traumatico possibile la pratica Isola.

I prossimi sviluppi: nomination e scontri a Ultima Spiaggia

Mercoledì prossimo è confermato il sesto appuntamento con il reality. Nel corso della puntata scopriremo il destino dei tre naufraghi in nomination: Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Uno di loro dovrà abbandonare Playa Dos per trasferirsi a Ultima Spiaggia, dove si trovano già Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis. I due sono ai ferri corti, anche a causa di una prova assegnata all'ex pentastellato dalla produzione.