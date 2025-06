L'Isola dei famosi, Mirko Frezza e Teresanna ai ferri corti: fa discutere la frase sessista sulle pentole

In attesa del sesto appuntamento in prima serata con L'Isola dei Famosi, il clima tra i naufraghi continua a surriscaldarsi. Le tensioni non mancano, soprattutto quando si tratta di dividere i compiti quotidiani. A far discutere stavolta è stata una banale ma spinosa questione domestica: chi deve lavare le pentole?

Il commento di Mirko e la reazione delle donne

A far scoppiare la scintilla è stata Teresanna Pugliese. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato a tutti quanto sia importante pulire le stoviglie utilizzate per cucinare il pesce pescato dai concorrenti. e per preparare le porzioni di riso che la produzione distribuisce settimanalmente. Ma quando Mirko Frezza si è rifiutato di contribuire a questo compito, motivando la sua scelta con presunte questioni igieniche, la Pugliese ha reagito prontamente.

Il botta e risposta tra i due naufraghi

"Mirko, ma che dici? Hai capito in che stato viviamo? Qui l'igiene è quasi zero!" Lui, però, non ha ceduto e ha rilanciato con una battuta pungente: "L'epatite C è brutta, però." Teresanna, visibilmente infastidita, gli ha risposto senza mezzi termini: "L'epatite sta nella tua testa."

Teresanna Pugliese

Mirko e la provocazione sul "compito da donne"

A cercare di riportare ordine è intervenuta Loredana Cannata, che ha ricordato come, secondo la divisione dei compiti stabilita nel gruppo, chi non cucina dovrebbe almeno occuparsi di lavare le stoviglie. Ma la discussione è andata ulteriormente avanti quando Mirko ha provocato con ironia.

"No, io non la lavo, mi rifiuto proprio. È roba da donne, sarò sessista ma la penso così." Un commento accompagnato da un sorriso e da uno sguardo complice verso Chiara Balistreri, seduta accanto a lui, che ha ricambiato il sorriso.

Teresanna, però, non ha lasciato correre e ha risposto per le rime: "Sessista o non sessista, le rompi le scatole. Dici di fare il riso così, il pesce così, il caffè così. E poi ti lamenti anche delle pentole!" Il confronto tra i naufraghi si fa sempre più acceso e le divergenze sui compiti quotidiani sembrano essere solo la punta dell'iceberg, anche quando vengono affrontate con ironia.

