L’Isola dei Famosi 2025: Vallesi si scaglia contro Adinolfi e Giarrusso, panico per un granchio tra i giovani

L'Isola dei Famosi 2025 è ufficialmente iniziata lo scorso 7 maggio e già le dinamiche tra i naufraghi stanno diventando sempre più tese e movimentate. La prossima puntata del reality condotto da Veronica Gentili andrà in onda mercoledì 21 maggio, ma nel frattempo, nel daytime trasmesso su Canale 5, stanno emergendo confronti accesi, sospetti e anche momenti esilaranti.

"Adinolfi e Giarrusso? Due manipolatori"

Durante un confronto con il leader del gruppo dei Senatori, Omar Fantini, Paolo Vallesi ha espresso forti dubbi su Mario Adinolfi e Dino Giarrusso, i due politici dell'Isola, definendoli "pericolosi" a livello strategico. Per il cantante, i due avrebbero un atteggiamento contorto e manipolativo:

"Secondo me sono due i più pericolosi a livello di strategie. Loro hanno una contorsione tale che possano provare a manipolare le cose, sto parlando di Mario e Dino". Una presa di posizione chiara quella di Vallesi, che ha trovato d'accordo anche Omar Fantini. Non è la prima volta che Adinolfi finisce al centro di critiche: pochi giorni fa anche Loredana Cannata aveva espresso un'opinione piuttosto negativa su di lui durante una nomination entrata di diritto nella storia del reality.

Omar contro Faenza: "Interrompe i discorsi"

Nel frattempo, sempre nel daytime, il leader dei Senatori ha manifestato qualche insofferenza nei confronti di Mirko, che recentemente ha infranto il regolamento, ritenendolo troppo irruente. Omar ha dichiarato che fa fatica a rapportarsi con le persone che non ascoltano, aggiungendo che a lui piace il dialogo e che, da questo punto di vista, Mirko risulta un po' troppo impulsivo.

Omar Fantini e Paolo Vallesi

A smorzare i toni ci ha pensato lo stesso Vallesi, che ha descritto Mirko come un "vulcanico" che ama sentirsi l'organizzatore, ma che in realtà non lo è affatto. Un botta e risposta che evidenzia come le prime tensioni tra i naufraghi siano già palpabili.

Panico tra i giovani per... un granchio!

Non solo tensioni, ma anche momenti divertenti sulla Playa. Durante l'ultima puntata del daytime, il gruppo dei giovani si è ritrovato alle prese con un cocco da aprire. Tutto sembrava procedere normalmente finché non è spuntato un granchio dalla sabbia, provocando il panico. Il più spaventato è stato Nunzio, leader del gruppo, che ha urlato allarmando anche i suoi compagni d'avventura.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: confidenze tra Omar Fantini e Paolo Vallesi