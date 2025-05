L'isola dei famosi 2025, cosa ha svelato Chiara Balistreri su Mario Adinolfi e Carly Tommasini

Ieri sera, durante la seconda puntata dell' Isola dei Famosi, i naufraghi confinati nell'impervia Isola di Montecristo si sono riuniti al resto dei naufraghi nella Palapa. Quello che i due gruppi di Giovani e Senatori non sapevano, è che pur essendo stati in un luogo che non permetteva loro di fare niente, in compenso i quatto dell'Isola di Montecristo hanno potuto vedere cos'hanno detto e fatto gli altri nel frattempo.

In particolare, Chiara Balistreri ha avuto modo di assistere ai primi contatti fra Mario Adinolfi e Carly Tommasini, cioè un convinto oppositore del movimento LGBT+ e una modella transgender.

Il primo chiarimento tra Carly e Adinolfi

La modella Carly Tommassini

In realtà Carly e Adinolfi si erano già chiariti nel corso della prima puntata. La modella, su domanda della Gentili, aveva infatti raccontato che nei giorni pre-Isola, i due si erano conosciuti, seppur in modo superficiale. Aveva poi spiegato che "c'è una grande apertura e volontà di comunicare e vivere l'isola come si vive la vita di tutti i giorni. Cioè, condividendo degli spazi comuni anche con opinioni differenti, ma rispettandoci". In fondo, aveva poi spiegato Carly Tommassini, "questo, per me, è il vero senso dell'Isola, ed è il motivo per cui sono venuta. Al di là dei compagni con cui ho costruito un buon rapporto sono contenta di aver intrapreso già un percorso di confronto costruttivo con Mario."

La reazione di Chiara Balistreri: "Carly aveva paura di lui, ci ha chiesto di difenderla"

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

Non sapendo di questo primo segno di pace in diretta, quando Chiara Balistreri ha visto la loro chiacchierata in mare, ha reagito in maniera risentita. Prima di partire per l'Honduras infatti, lei e Carly avevano stretto una sorta di accordo: difenderla in caso Adinolfi fosse partito con qualche commento transfobico.

"In realtà -ha dichiarato la Balestreri- sono stupita da Carly: non mi aspettavo andasse a parlare con Mario Adinolfi, la vedo come una leccata di C. Lei aveva timore di lui, ci aveva chiesto di difenderla qualora lui l'avesse attaccata, aveva paura di essere attaccata da lui e non le piaceva. Ora ci va a parlare? Non capisco. Per come sono fatta io, se qualcuno non mi piace, non vado a parlarci o a farci l'amica, ma lo evito".

Un'aspettativa poco realistica, dato che comunque i concorrenti dovranno stare insieme e necessariamente interagire tra loro: era ovvio che Carly avrebbe parlato con Adinolfi. Per ora comunque, il giornalista non ha ancora fatto uscire il lato intollerante che conosciamo; nelle prossime puntate, chissà.